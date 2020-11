Những siêu thực phẩm sẽ cứu bạn

Cá hồi và quả óc chó là hai loại thực phẩm đều giàu a xít béo omega-3 (hay còn gọi là "a xít béo thiết yếu"), là những chuỗi dài chất béo thực sự tốt cho bạn và được biết đến trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trên thực tế, những phát hiện mới cho thấy ăn nhiều cá hồi và quả óc chó thường xuyên thậm chí có thể giúp cứu sống bạn nếu bạn từng bị đau tim.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí của Trường cao đẳng Tim mạch Mỹ đã xem xét những bệnh nhân đau tim nhập viện và phát hiện ra rằng những người có nồng độ a xít béo omega-3 trong máu cao hơn ít có nguy cơ tử vong hơn, hoặc thậm chí là tái nhập viện trong 3 năm sau cơn đau tim của họ so với những bệnh nhân khác, theo Eat This, Not That!

Quả óc chó Reuters

Cụ thể, nghiên cứu này đã tìm kiếm hai loại omega-3 - a xít eicosapentaenoic (EPA) và a xít alpha-linolenic (ALA) - trong máu của 944 bệnh nhân đau tim với độ tuổi trung bình là 61, 209 người trong số đó là phụ nữ.

EPA đã có liên quan đến việc giảm nguy cơ đau tim và nguồn thực phẩm nổi tiếng nhất của nó là cá béo, bao gồm cá hồi và cá thu. ALA cũng đã có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong trong trường hợp đau tim và các nguồn thực phẩm tốt nhất của nó bao gồm quả óc chó , hạt lanh và dầu hạt cải.

Sau khi theo dõi sự tiến triển của bệnh nhân đau tim trong 3 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có mức EPA và ALA trong máu cao hơn vào thời điểm họ nhập viện vì đau tim có nhiều khả năng còn sống hơn vào giai đoạn cuối. Những người có mức EPA cao hơn cũng ít phải đưa đến bệnh viện hơn trong khoảng thời gian đó.

Từ đó, các nhà khoa học kết luận rằng một chế độ ăn uống giàu omega-3 có thể đóng vai trò như một chiến lược ngăn ngừa cơn đau tim thông minh, theo Eat This, Not That.