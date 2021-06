Những thói quen hằng ngày có thể dẫn đến đau tim

Nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim như tiền sử gia đình, một số bệnh liên quan. Nhưng quan trọng nhất là những thói quen hằng ngày mà chúng ta có thể kiểm soát, theo Eat This, Not That.

Hút thuốc ảnh hưởng xấu đến tim - Ảnh minh họa: Shutterstock Ảnh minh họa: Shutterstock Hút thuốc ảnh hưởng xấu đến tim