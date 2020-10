Những thói quen tồi tệ nhất gây ra mỡ bụng ở phụ nữ

Dưới đây là danh sách những sai lầm mà nhiều phụ nữ mắc phải khiến cho vòng 2 của họ “phì nhiêu”, theo Eat This, Not That!

1. Thích đồ ăn vặt nhiều đường

Đồ ăn vặt chứa nhiều đường như bánh nướng nhỏ, bánh quy và thậm chí cả thanh protein (có thể chứa hơn 20 gram đường) có thể góp phần làm tăng cân nặng.

Thay vào đó, hãy ăn những món ăn vặt lành mạnh để giúp giảm cân này.

2. Uống nước ngọt thay trà

Alexandra Miller, Chuyên gia dinh dưỡng công ty tại Medifast (Mỹ), giải thích: Đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, cà phê hoặc trà có đường, và nước hoa quả, có thể dẫn đến tiêu thụ calo dư thừa và tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng.

Thay vì uống nước trái cây, hãy uống nước lọc pha với trái cây tươi, rau và thảo mộc.

3. Ám ảnh bởi thực phẩm không chứa Gluten Tiến sĩ Sarah-Jane Bedwell (Mỹ) chia sẻ: Hầu hết bánh mì không chứa gluten được làm từ ngũ cốc tinh chế, với bột gạo trắng là phổ biến nhất. Những loại bánh mì này có gấp đôi lượng carb của bánh mì nguyên cám. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn ngũ cốc nguyên hạt có ít mỡ bụng hơn những người ăn ngũ cốc tinh chế. Nếu bạn phải ăn thực phẩm không có gluten, do bệnh celiac hoặc chẩn đoán tương tự, hãy tìm bánh mì không chứa gluten làm từ hỗn hợp hạt và ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như kê và rau dền. 4. Bạn không dùng đũa khi ăn Khi bạn dùng nĩa để gắp thịt thăn, có lẽ bạn đang ăn nhanh hơn rất nhiều so với khi dùng đũa. Hãy thưởng thức tô mì hoặc cuộn sushi bằng đũa, nó sẽ giúp bạn chậm lại, từ đó thúc đẩy việc ăn uống một cách tỉnh táo hơn và có thể khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn. 5. Chỉ ăn các bữa ăn nhỏ Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Hayim (Mỹ) cho biết: Nếu bạn thích ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, hãy giữ chúng nhỏ và nhẹ, đảm bảo rằng tổng lượng calo của chúng vẫn nằm trong nhu cầu của cơ thể. Nếu ăn nhiều bữa nhỏ mà ăn quá calo thì có ích gì? 6. Ăn hoài ăn mãi một thứ Tiến sĩ Tasneem Bhatia, hay còn được gọi là "Dr.Taz" (Mỹ), cho rằng: Nhiều phụ nữ ăn cùng một bữa sáng, bữa trưa và bữa tối lặp đi lặp lại. Ăn cùng một loại thực phẩm làm giảm tỷ lệ trao đổi chất và ngăn chặn sự đa dạng của probiotic. Việc đa dạng thực phẩm giúp cải thiện tỷ lệ trao đổi chất của bạn vì hệ thống tiêu hóa của bạn bị thách thức bởi sự thay đổi và được cung cấp một bộ men vi sinh mới với mỗi loại thực phẩm mới, theo Eat This, Not That! 7. Uống rượu Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe . Cơ thể bạn sẽ đốt cháy calo từ rượu trước để đưa nó ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là bất kỳ lượng calo nào bạn tiêu thụ từ thức ăn sẽ bị đốt cháy trở lại, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Đáng lo hơn, rượu có xu hướng kích thích sự thèm ăn, vì vậy rượu có thể khiến bạn tiêu thụ nhiều calo hơn (từ các thực phẩm bạn ăn vào). 8. So sánh với đối tác Bạn tập thể dục, ăn uống lành mạnh thì cứ thế mà tiếp tục. Đừng thấy đối tác của mình lười tập thể dục, ăn uống không theo chế độ mà bạn đi chệch đường. Nhìn chung, phụ nữ sẽ có tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn nam giới, mặc dù ăn ít calo hơn. Thực tế, lượng mỡ cơ thể ở phụ nữ là 20-25%, so với nam giới ở mức khỏe mạnh là 10-15%. Điểm quan trọng là: Đừng tự đánh bại bản thân và nên từ bỏ việc so sánh bản thân với người khác. 9. Chỉ ăn lòng trắng trứng Nhà dinh dưỡng Kayleen St. John, tại Viện Natural Gourmet (Mỹ), cũng là một chuyên gia hỗ trợ sức khỏe, cho biết: Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp vitamin D (một loại vitamin mà hầu hết người Mỹ không ăn đủ). Hàm lượng vitamin D thấp có có liên quan đến béo bụng, theo Eat This, Not That! Ngoài ra, chất béo (lành mạnh) trong lòng đỏ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ít có khả năng ăn quá nhiều vào cuối ngày. 10. Chỉ gặp gỡ mọi người tại nhà hàng, quán bar Ngay cả khi ăn những món có vẻ tốt cho sức khỏe khi đi ăn ở ngoài, bạn vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn lượng muối, dầu hoặc các thành phần béo đi vào một món ăn. Nghiên cứu cho thấy những người thường nấu và ăn ở nhà sẽ tiêu thụ ít calo hơn những người thường đi ăn ngoài. 11. Thức khuya Nghiên cứu liên tục cho thấy mối liên quan giữa thời lượng ngủ ngắn và tình trạng thừa cân. Gần đây nhất, một nghiên cứu năm 2014 đã chứng minh rằng thời lượng ngủ ít đi đôi với chỉ số khối cơ thể cao. 12. Tránh trái cây vì "nhiều đường"

Đừng tránh ăn táo, nhưng cũng đừng ăn quá nhiều Shutterstock

Không ăn quả táo hoặc quả chuối đó là một sai lầm lớn. Kali, được tìm thấy với một lượng lớn trong trái cây và rau quả, giúp cơ thể giảm béo một cách tự nhiên.

Ngoài ra, đường được tìm thấy trong trái cây hoạt động trong cơ thể khác với đường bổ sung. Chuối, thường được coi là "nhiều đường", rất giàu kali và chắc chắn góp phần làm giảm đầy hơi và bụng phẳng, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, cho dù trái cây rất tốt, nhưng bạn cũng chỉ nên ăn chừng mực, không nên ăn quá nhiều mà có hại cho vòng bụng, cho sức khỏe.