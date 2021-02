Những thực phẩm giúp bạn giảm hơn một nửa nguy cơ ung thư ruột

Một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp, Hà Lan và Canada báo cáo trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) gần đây đã thực hiện đánh giá hệ thống 343 nghiên cứu về ung thư đại trực tràng.

Trong đó, có đến 80 nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng cho thấy một số loại thực phẩm, bao gồm trái cây và rau, có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột, theo First For Woman.

Theo Tạp chí của Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 3 trên thế giới , và là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong do ung thư ở phụ nữ, theo First For Woman.