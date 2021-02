Những thực phẩm này có nhiều vitamin C hơn 1 quả cam

Trong khi ăn uống lành mạnh và tập thể dục là cách tốt nhất và bền vững nhất để giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh, các chất bổ sung như vitamin C cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch. Mặc dù có rất nhiều chất bổ sung có sẵn trên thị trường, nhưng tốt nhất bạn nên lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm hằng ngày của mình.

Nói về vitamin C, thực phẩm đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta là cam. Không nghi ngờ gì nữa, cam rất giàu vitamin C, nhưng có nhiều thực phẩm hằng ngày khác chứa nhiều vitamin C hơn cam.

Dưới đây là danh sách 7 loại thực phẩm có nhiều vitamin C hơn một quả cam.

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp cho bạn 69,7 mg vitamin C, theo Times of India.

1. Đu đủ

Các nghiên cứu cho thấy ăn đu đủ có thể cải thiện tiêu hóa của bạn, làm sáng da, thông xoang và tăng cường xương. Một cốc đu đủ có 88,3 mg vitamin C.

2. Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C Shutterstok

Một cốc dâu tây có khoảng 87,4 mg vitamin C. Không chỉ vậy, dâu tây cung cấp cho bạn lượng folate và các hợp chất khác giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

3. Súp lơ

Dù nướng hay hấp, ăn một phần nhỏ súp lơ sẽ cung cấp cho bạn 127,7 mg vitamin C cùng với 5 g chất xơ và 5 g protein.

4. Dứa

Dứa có bromelain, một loại enzym tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn và giảm đầy hơi. Bromelain hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên giúp bạn phục hồi nhanh hơn sau một buổi tập luyện. Một khẩu phần dứa chứa 78,9 mg vitamin C.

5. Bông cải xanh

Bông cải xanh có đặc tính ngăn ngừa ung thư. Một khẩu phần rau họ cải này có 132 mg vitamin C và chất xơ.

6. Xoài

Xoài rất giàu vitamin A . Một quả xoài cỡ trung bình có khoảng 122,3 mg vitamin C.

7. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ có hàm lượng calo thấp và giàu chất dinh dưỡng khác nhau. Điều này giúp cải thiện tâm trạng của bạn tốt hơn. 100 g ớt chuông đỏ chứa khoảng 127,7 mg vitamin C.

8. Cải Brussels

Cải Brussels nhỏ có đầy đủ các đặc tính chống ung thư. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng thực vật và chất xơ. Một khẩu phần cải brussel có khoảng 74,8 mg vitamin C. Nếu không thích vị đắng, bạn có thể rang (nướng) cải Brussels một chút để tạo ra vị ngọt trong chúng, theo Times of India.