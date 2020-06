Những thực phẩm tưởng 'không chứa calorie' nhưng thực ra là có

Trong khi cố gắng tạo ra sự thiếu hụt này, chúng ta cố gắng tìm kiếm các loại thực phẩm chứa ít calorie hơn nhưng vẫn tốt cho sức khỏe

Có nhiều loại thực phẩm được tuyên bố là không có calorie và do đó nghe có vẻ là một lựa chọn giảm cân hoàn hảo. Tuy nhiên, có phải những thực phẩm này có thực sự không chứa calorie? Không hẳn vậy.

Sau đây là một số loại thực phẩm phổ biến được cho là không có calorie nhưng thật ra không phải vậy, nó cũng chứa calorie dù ít, theo báo The Times of India.

Quế

Quế không chỉ thêm hương vị cho chiếc bánh của bạn mà còn mang lại hương vị tuyệt vời cho món cà ri kiểu Ấn mà bạn định làm cho gia đình để đổi khẩu vị. Đó là một cách lành mạnh để làm ngọt cà phê và cũng tốt cho sức khỏe của bạn.

Một muỗng cà phê quế chứa khoảng 6 calorie. Quế giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đủ để bạn đánh đổi với lượng calorie mà nó có.

Kẹo cao su không đường

Chúng ta thường bị đánh lừa bởi nhãn không đường. Không đường không có nghĩa là không có calorie. Một thỏi kẹo cao su không đường chứa khoảng 5 calorie. Bạn dễ dàng nhai quá nhiều kẹo cao su khi bận rộn làm việc gì đó.

Vì thế, bạn chớ nên vì “buồn miệng” mà cứ nhai hết thỏi kẹo cao su này đến thỏi khác, theo báo The Times of India.

Soda ăn kiêng

Bạn hẳn đã thấy những tuyên bố không có calorie trên nhãn chai/lon soda ăn kiêng do nó chứa chất tạo ngọt nhân tạo, gel và chất xơ không được đường ruột hấp thụ. Vấn đề với chất làm ngọt nhân tạo là chúng gây nhầm lẫn cho não về quá trình phát hiện vị ngọt, tín hiệu insulin và tín hiệu đói/no, theo báo The Times of India.

Cần tây

Cần tây chủ yếu là chất xơ và nước nhưng vẫn có calorie. Tuy nhiên, số lượng calorie có trong cần tây thực sự rất thấp, khiến nó trở thành loại thực phẩm “thân thiện” với nỗ lực giảm cân.

Tảo

Tảo chứa nhiều khoáng chất, vitamin và protein. Một muỗng canh tảo chứa khoảng 20 calorie và cung cấp 4 gram protein. Tảo giúp tăng cường protein cho ly sinh tố của bạn đồng thời hỗ trợ những người bị dị ứng.