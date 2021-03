Phần lớn các cặp vợ chồng sẽ khó thụ thai tự nhiên vào năm 2045?

Người đưa ra cảnh báo này là giáo sư Shanna Swan, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe cộng đồng ở Trường y khoa Mount Sinai (Mỹ), theo The Guardian.

Nhìn vào biểu đồ phân tích về sự suy giảm tinh trùng có thể dự đoán số lượng tinh trùng vào năm 2045 của nam giới có thể giảm về 0. Tuy nhiên, giáo sư Swan cũng cho biết sự suy đoán này có thể sẽ không thực sự diễn ra. Số lượng tinh trùng của nam giới vẫn đang giảm dần và có thể phải dùng đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản trong tương lai.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của các hóa chất trong vật dụng hằng ngày đến cơ thể người, bên cạnh đó cũng còn một số tác nhân khác.

“Mọi người đã nhận ra là chúng ta đang có khủng hoảng về sức khỏe sinh sản . Nhưng họ nói rằng là do mọi người sinh con muộn, do lựa chọn cá nhân hoặc lối sống chứ không phải do hóa chất. Tôi muốn mọi người nhận ra nguyên nhân chủ yếu là do hóa chất”, bà Swan nói.