Phát hiện mới đầy bất ngờ về 'sức khỏe trái tim'

Nghiên cứu mới cho biết những thói quen không lành mạnh của chính bạn có thể không phải là mối quan tâm lớn duy nhất.

Đối với một số người, sức khỏe tim kém xuất phát từ việc thiếu khả năng tiếp cận thông tin tốt, và việc đi đúng hướng là vấn đề của giáo dục

Hãy là nguồn cảm hứng của nhau Ảnh minh họa: Shutterstock

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta biết mình nên làm gì để giữ cho trái tim khỏe mạnh , đó là tập thể dục, tránh xa một số loại thực phẩm, duy trì lịch ngủ lành mạnh… nhưng chúng ta vẫn gặp khó khăn khi thực hiện những thay đổi cần thiết. Nếu điều này có vẻ giống bạn, có thể vấn đề không chỉ là thói quen của bạn. Bạn cũng có thể muốn xem lối sống của đối tác của mình.

Một nghiên cứu gần đây trên 5.000 cặp vợ chồng cho thấy, trong gần 80% các mối quan hệ, những người tham gia chia sẻ tình trạng sức khỏe tim mạch kém hoặc "không lý tưởng" với vợ/chồng của họ.

Đáng chú ý hơn nữa: thói quen ăn kiêng của các cặp vợ chồng trùng nhau 95% và thói quen hút thuốc của họ trùng nhau 86%. Vì vậy, nếu bạn đang ở trong một cặp vợ chồng và trái tim của bạn đang gặp rủi ro, có thể đã đến lúc làm việc theo nhóm, theo Eat This, Not That!

Samia Mora, bác sĩ, một trong những tác giả nghiên cứu, nói với Harvard Gazette (Mỹ): Thay vì nghĩ về các biện pháp can thiệp cho cá nhân, có thể hữu ích khi nghĩ về các biện pháp can thiệp cho các cặp vợ chồng hoặc cả gia đình.

Tất nhiên, nếu đối tác của bạn không có động lực như bạn, sự thay đổi có thể cần phải bắt đầu với bạn. Hãy là nguồn cảm hứng. Bác sĩ Mora giải thích: Điều quan trọng là mọi người phải nghĩ về sức khỏe và hành vi của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của (những) người mà họ đang sống cùng. Cải thiện sức khỏe của chính chúng ta có thể giúp ích cho người khác, theo Eat This, Not That!

Cân nhắc dành thời gian để bạn và đối tác ngồi xuống và lên kế hoạch phát triển các thói quen có lợi cho tim cùng nhau, chẳng hạn như tập thể dục và ăn các loại thực phẩm phù hợp thường xuyên.

Rốt cuộc, khi nói đến sức khỏe, người yêu thương của bạn có thể là trở ngại lớn nhất hoặc là đồng minh lớn nhất của bạn, theo Eat This, Not That!