Phát hiện mới về một yếu tố nguy cơ gây bệnh tiểu đường

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 10% người Mỹ, tương đương 34 triệu người, mắc bệnh tiểu đường. 90 đến 95% trong số họ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh tiểu đường, một số có thể phòng ngừa được và những yếu tố khác thì không. Các nhà nghiên cứu đang liên tục nghiên cứu về bệnh tiểu đường, hy vọng sẽ có thêm hiểu biết về nguyên nhân gây ra bệnh và cách ngăn ngừa.

Những phát hiện mới gần đây đã xác định được một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với bệnh tiểu đường loại 2, có thể giúp ngăn ngừa nhiều người phát triển tình trạng này.

BMI thời thơ ấu của bạn có thể dự đoán bệnh tiểu đường

Bức thư nghiên cứu được công bố trên tạp chí American College of Cardiology (Mỹ) cho thấy béo phì ở trẻ em - chỉ số khối cơ thể (BMI) cao - có thể là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với bệnh tiểu đường loại 2 và nhồi máu cơ tim sớm, và cuối cùng dẫn đến tình trạng sức khỏe tổng thể tồi tệ hơn ở tuổi trưởng thành trẻ không phụ thuộc vào chỉ số BMI, theo Eat This, Not That!

Kiểm tra đường huyết Shuttertock

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng điểm số z BMI của 12.300 trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 18 với dữ liệu tự báo cáo trong 24 năm thông qua Nghiên cứu dọc quốc gia về sức khỏe vị thành niên đến người lớn.

Họ phát hiện ra rằng chỉ số BMI cao hơn ở tuổi vị thành niên là nguyên nhân làm tăng 2,6% sức khỏe tổng thể kém, tăng 8,8% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và tăng 0,8% nguy cơ nhồi máu cơ tim sớm ở người lớn ở độ tuổi 30 và 40 - bất kể chỉ số BMI trưởng thành của họ.

Bác sĩ, trưởng nhóm nghiên cứu Jason M. Nagata cho biết: "Việc phát hiện chỉ số BMI ở tuổi vị thành niên là một yếu tố nguy cơ dẫn đến kết quả sức khỏe kém ở tuổi trưởng thành, bất kể chỉ số BMI của người trưởng thành, có ý nghĩa quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về sự khởi phát của bệnh tim mạch".

Theo bác sĩ Nagata, xem xét những phát hiện này, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên xem xét tiền sử BMI khi đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch và bệnh mạn tính.

Bác sĩ Nagata nói thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng tuổi vị thành niên là khoảng thời gian quan trọng để tối ưu hóa sức khỏe và ngăn ngừa các cơn đau tim sớm. Các bác sĩ nhi khoa nên khuyến khích thanh thiếu niên phát triển các hành vi lành mạnh bao gồm hoạt động thể chất và các bữa ăn cân bằng”, theo Eat This, Not That!