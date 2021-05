Phát hiện nguyên nhân mới khiến nhiều người khó giảm cân

Ăn kiêng và tập thể dục là những phương pháp rất quan trọng để giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số người phải vật lộn với việc giảm cân dù họ đã thử rất nhiều cách, theo Eat This, Not That!

Thậm chí, ngay cả những người dù đã được phẫu thuật thu hẹp dạ dày thì việc giảm cân với họ vẫn rất khó khăn, phó giáo sư vi sinh và miễn dịch học David Boone, một trong những người tham gia nghiên cứu tại Trường Y khoa Đại học Indiana (Mỹ), cho biết.

Nguyên nhân thực sự khiến họ khó giảm cân có thể do một loại protein có tên là Gastrokine-1 (GKN1). Loại protein này chỉ được cơ thể sản xuất ở ruột và có rất nhiều.

Nghiên cứu được thực hiện trên chuột. Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích hệ vi sinh vật đường ruột của chuột. Trong đó, họ phát hiện một nhóm có protein GKN1, nhóm còn lại thì không.

Nhóm tiến hành đo lượng thức ăn, lượng calo thực sự mà cơ thể chuột hấp thụ từ thực phẩm, đường huyết , nồng độ insulin, chất béo trung tính và cả lượng calo mà lũ chuột tiêu hao mỗi ngày.

Kết quả cho thấy những con chuột không có protein GKN1 có trọng lượng cơ thể nhẹ hơn. Tổng lượng chất béo trong cơ thể chúng cũng thấp hơn, tỷ lệ cơ nạc cao hơn dù chúng cùng ăn một lượng thực phẩm và có hoạt động tương tự như những con chuột có protein GKN1.

Thú vị hơn là những con chuột không có protein GKN1 thì ít tăng cân hơn khi chúng ăn chế độ nhiều chất béo.