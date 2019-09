Phẫu thuật cứu sản phụ nhau cài răng lược xâm lấn tới bàng quang

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thị Kiều Dung cho biết: Yếu tố nguy cơ của nhau cài răng lược là trên các vết mổ lấy thai cũ, càng mổ nhiều lần thì nguy cơ nhau cài răng lược càng cao. Bên cạnh đó là các trường hợp sinh nhiều hoặc có tiền căn nạo phá thai nhiều lần… Do đó, người dân không nên tự ý lựa chọn ngả sinh con mà không theo chỉ định y khoa phù hợp. Bên cạnh đó, thai phụ nên đi khám sớm để kịp thời phát hiện và có phương án điều trị thích hợp, tránh trường hợp đặt tính mạng của cả mẹ và con trước nhiều thử thách. Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Nhật Thăng, Trưởng Khoa Phụ sản, BV ĐHYD: Việc nhau bám chặt vào vùng tiền đạo đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là do quan niệm chọn ngày, giờ sinh con khiến tình trạng mổ lấy thai ngày càng phổ biến, do đó chúng ta đang từng bước phải trả giá bằng những bệnh lý phức tạp như vậy.