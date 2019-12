Phổ biến xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn trước khi sinh

Hội thảo nhằm hỗ trợ các đơn vị y tế tại 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới về các công nghệ , kỹ thuật xét nghiệm trong sản khoa tiên tiến trên thế giới, cụ thể là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh không xâm lấn NIPT (Non - Invasive prenatal testing).

Theo Viện Di truyền Y học, xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT đang dần trở nên phổ biến và được sử dụng thường quy tại Mỹ và các nước châu Âu cho tất cả các thai phụ . Đây là giải pháp an toàn cho thai phụ và thai nhi, lại có độ chính xác đến 99,9%. Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn giúp xác định chính xác nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh phổ biến nhất do bất thường số lượng nhiễm sắc thể của thai nhi như: hội chứng Down, Patau, Edwards, Turner, bệnh tan máu bẩm sinh thể Beta...