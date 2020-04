Phòng dịch Covid-19: Người bị bệnh tim nên làm gì?

Những người này cũng có thể bị các triệu chứng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Một báo cáo của nhóm nghiên cứu chung giữa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc cho thấy người bị tình trạng sức khỏe như vậy có tỷ lệ tử vong cao gấp 2-3 lần so với dân số nói chung.

Covid-19 được xác định lây nhiễm chủ yếu vào phổi. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Ashok Seth, thuộc Viện Tim Fortis Escorts ở New Delhi (Ấn Độ), virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 cũng có thể ảnh hưởng đến tim.

Cụ thể, virus này có khả năng gây viêm động mạch , dẫn đến tắc nghẽn bên trong động mạch và hậu quả là đau tim. Việc nhiễm virus này cũng có thể khiến cho tình trạng tồi tệ hơn ở những người mắc bệnh tim từ trước, theo The Health Site.

Người bị bệnh tim nên làm gì?

1. Đảm bảo thuốc men

Do những người mắc bệnh tim dễ bị nhiễm trùng hơn, nên hạn chế đến nơi đông người, bệnh viện để kiểm tra định kỳ nhằm hạn chế khả năng tiếp phơi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Họ cũng được khuyên nên tiếp tục dùng thuốc và làm theo lời khuyên y tế, ngoài việc tuân theo các biện pháp phòng ngừa Covid-19 đã được xác lập.

2. Tăng cường thực phẩm giàu vitamin D

Các chuyên gia cũng khuyên mọi người nên chăm sóc tim khi ở nhà tránh dịch. Một cách để giữ cho tim khỏe là ăn thực phẩm giàu vitamin D.

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Human Nutrition and Dietetics, dùng thực phẩm giàu vitamin D có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề liên quan đến tim, đặc biệt là ở nam giới, theo The Health Site.

Những loại thực phẩm giàu vitamin D bao gồm cá hồi, lòng đỏ trứng, nấm, sữa bò , sữa đậu nành, ngũ cốc, bột yến mạch...

3. Bỏ hút thuốc

Nếu bạn hút thuốc, hãy dừng ngay bây giờ. Từ bỏ phì phèo là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm để bảo vệ tim mình.

Hút thuốc có thể làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch chính và gây ra nhịp tim không đều, tất cả đều khiến tim bạn phải làm việc nhiều hơn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hút thuốc làm tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đột quỵ . Sử dụng thuốc lá cũng liên quan đến ung thư, bệnh phổi, mãn kinh sớm, vô sinh và các biến chứng thai kỳ, theo The Health Site.

4. Hoạt động thể chất

Nếu bạn là người trưởng thành, bạn cần ít nhất 30 phút tập thể dục trong ít nhất 5 ngày mỗi tuần để tăng cường sức khỏe cho tim.

Đi bộ 30 phút có thể giúp ích cho bạn. Nếu không thể đi bộ do khuyến cáo ở nhà tránh dịch, bạn có thể tập thể dục nhịp điệu, tập căng duỗi hay đơn giản là chơi đá cầu với con bạn. Tóm lại bạn nên cố gắng giảm thời gian ngồi trong ngày và duy trì hoạt động.

5. Kiểm soát cholesterol trong máu

Cholesterol là một chất béo có trong máu của bạn và khi nó hiện diện ở mức cao, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Hạn chế nạp chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa là một bước quan trọng để giảm cholesterol trong máu.

6. Đạt được và duy trì thể trọng khỏe mạnh

Béo phì có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, đặc biệt là suy tim và bệnh tim mạch vành. Đó là lý do tại sao bạn cần duy trì thể trọng khỏe mạnh để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác, theo The Health Site.