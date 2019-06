Phòng tránh SXH khi mùa mưa đến

Muỗi tuy nhỏ nhưng là nguyên nhân gây nên những bệnh dịch nguy hiểm như SXH, sốt rét, viêm não Nhật Bản. Đừng để cả nhà trở thành “đại tiệc” cho muỗi! Muỗi tuy nhỏ nhưng là nguyên nhân gây nên những bệnh dịch nguy hiểm như SXH, sốt rét, viêm não Nhật Bản. Đừng để cả nhà trở thành “đại tiệc” cho muỗi! Bất cứ nơi đâu có muỗi, Remos - chuyên gia về muỗi sẽ bảo vệ bạn và gia đình khỏi những vết đốt khó chịu do muỗi và côn trùng. Remos chứa 15% Diethyltoluamide được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận an toàn và hiệu quả xua muỗi. Đồng thời, vitamin E và tinh chất Aloe Vera giúp giữ ẩm và dưỡng da. Có Remos bảo vệ da, muỗi bay xa, cả nhà sẽ tránh khỏi mọi vấn đề và dịch bệnh nguy hiểm do muỗi. - Dạng phun sương nhanh và tiện dụng. - Dạng kem với 3 hương: cam, sả chanh và oải hương cho hiệu quả xua muỗi suốt 10 giờ. • Hướng dẫn sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ trên 4 tuổi - Với dạng phun sương: để cách bề mặt da 10 - 15cm, phun một lượng thích hợp lên da rồi thoa đều. - Đối với vùng mặt hay cổ, phun dung dịch ra lòng bàn tay, rồi thoa lên da. - Với dạng kem: Lấy một lượng kem thích hợp ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên vùng da hở như cổ, mặt, tay chân. • Để xa tầm tay trẻ em. • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.