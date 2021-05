Phụ nữ muốn xương trẻ khỏe, đừng quên điều này!

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tác động của men vi sinh đối với chứng viêm âm đạo do vi khuẩn Gardnerella vaginalis gây ra và chứng loãng xương do cắt buồng trứng.

Theo báo cáo, chế phẩm sinh học, cụ thể là vi khuẩn chống viêm được phân lập từ kim chi, đã giúp cải thiện đáng kể ở chuột cái mắc các tình trạng nêu trên. Bài báo đăng trên Tạp chí Medicinal Food (Thực phẩm Thuốc).

Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV) là một loại viêm do sự phát triển quá mức của các vi khuẩn như G. vaginalis, thường trú ngụ tự nhiên trong âm đạo. Thông thường, vi khuẩn tốt nhiều hơn vi khuẩn xấu và luôn kiểm soát chúng; nhưng một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như thường xuyên thụt rửa hoặc quan hệ tình dục không an toàn, có thể phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn trong âm đạo và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn xấu, theo Natural News.