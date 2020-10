Phụ nữ trên 40 tuổi nên ăn những loại thực phẩm hàng đầu này

Đây cũng là thời điểm mà phụ nữ có thể phải đối mặt với bệnh mạn tính và nhận ra sức khỏe của mình sẽ quan trọng như thế nào trong tương lai.

Điều đó có nghĩa là phụ nữ trên 40 tuổi cũng cần chú ý hơn đến những loại thực phẩm mình đang ăn.

Trang Eat This, Not That! đã trò chuyện với 7 bác sĩ khác nhau, bao gồm các chuyên gia sức khỏe phụ nữ, bác sĩ da liễu, bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ tiết niệu và bác sĩ đa khoa, để giới thiệu 40 loại thực phẩm hàng đầu mà mọi phụ nữ trên 40 tuổi nên ăn.

Bài viết này xin giới thiệu 10 loại thực phẩm xếp đầu danh sách trên.

1. Cá có dầu

Hầu hết mọi người đều nghĩ bệnh tim là một vấn đề sức khỏe của nam giới, nhưng sự thật nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ cho cả nam giới và phụ nữ.

Tiến sĩ Hardik Soni, một bác sĩ và là Giám đốc Y tế tại Ethos Medical Spa ở New Jersey (Mỹ), khuyến cáo phụ nữ nên kết hợp cá béo giàu omega-3 vào chế độ ăn uống của họ để có sức khỏe tốt cho tim khi tuổi càng cao.

Ông Soni cho biết thêm: chất béo lành mạnh như chất béo có trong cá hồi, cá trích và cá thu cũng giúp cân bằng hoóc môn, vốn có thể có xu hướng dao động sau tuổi 40 để dự đoán thời kỳ mãn kinh.

2. Hạt quinoa

Tiến sĩ Sherry Ross là một bác sĩ sản phụ khoa từng đoạt giải thưởng, là chuyên gia sức khỏe phụ nữ và là tác giả của cuốn sách She-ology: Women's Definitive Guide to Intimate Health.

Trong thảo luận về thực phẩm hàng đầu cho phụ nữ, tiến sĩ Sherry gọi hạt quinoa là "thứ bạn muốn ở cùng bạn trên đảo hoang", do lợi ích dinh dưỡng siêu nạp của nó.

Hạt quinoa giàu chất xơ hơn hầu hết các loại ngũ cốc khác, giàu protein, chứa tất cả các a xít amin thiết yếu và giàu magiê, sắt, folate, a xít béo omega-3. Điều này được chuyển thành một “bản lý lịch” ấn tượng về khả năng ngăn ngừa bệnh tật, giảm nguy cơ sỏi thận, bệnh tim mạch, tiểu đường và thậm chí là ung thư, theo Eat This, Not That!

3. Quả bưởi

Bưởi không chỉ là một lựa chọn bữa sáng giàu chất dinh dưỡng, ít calo mà còn là một trong những cách đơn giản nhất để bạn nạp đầy a xít folic, một chất chống lại stress ô xy hóa chính.

Tiến sĩ Janette Nesheiwat, là một bác sĩ gia đình và cấp cứu và là Giám đốc Y tế của CityMD (Mỹ), khuyên bạn nên thêm bưởi vào chế độ ăn uống của bạn.

Tiến sĩ Janette giải thích rằng: Bưởi chứa nhiều vitamin C, kali, vitamin B, kẽm, mangan... Chúng cũng có đặc tính chống ô xy hóa, giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể, có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và mất trí nhớ. Chúng cũng được coi là một công cụ hữu ích để duy trì sự trao đổi chất tích cực khi bạn già đi.

4. Bơ đậu phộng

Nên ăn bơ đậu phộng loại thuần đậu phộng, không thêm đường, có chất bảo quản... Shutterstock

Bác sĩ phẫu thuật da liễu ở New York , tiến sĩ Janet Prystowsky, khuyên bạn nên ăn đậu phộng và bơ đậu phộng nếu bạn là phụ nữ trên 40 tuổi.

Cô Janet Prystowsky nói: Các nguồn protein từ thực vật cho phép bạn giảm tiêu thụ các nguồn protein từ động vật như thịt đỏ… Có bằng chứng cho thấy rằng tiêu thụ nhiều protein có nguồn gốc động vật sẽ làm tăng nguy cơ ung thư của bạn.

Theo cô Janet Prystowsky, chỉ cần đảm bảo tiếp cận với các phiên bản hữu cơ không có thêm đường (để tránh thêm calo), không thuốc trừ sâu và chất bảo quản.

5. Nước

Hydrat hóa là chìa khóa quan trọng khi chúng ta già đi, tác động đến mọi cơ quan, tế bào và mô trong cơ thể chúng ta. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Koushik Shaw, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Viện Tiết niệu Austin (Mỹ), đặc biệt khuyên bạn nên uống 6-8 cốc nước mỗi ngày, và nên uống thêm nước nữa nếu bạn tập thể dục.

“Bạn có thể biết liệu bạn đã đủ hay chưa bằng cách theo dõi màu sắc của nước tiểu. Nó phải có màu vàng nhạt. Màu vàng đậm hoặc màu da cam là quá đậm đặc. Màu trong suốt có nghĩa là bạn đang uống nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng màu vàng nhạt có nghĩa là bạn đã đủ nước và cơ thể đang nhận được những gì nó cần”, tiến sĩ Koushik Shaw giải thích, theo Eat This, Not That!

6. Nước chanh

Một cách để tăng cường thói quen hydrat hóa của bạn là thêm nước chanh vào nước của bạn.

Tiến sĩ Koushik Shaw giải thích rằng đó là một cách bổ sung đơn giản, nhưng những lợi ích cho phụ nữ trên 40 tuổi có thể rất lớn.

Nước chanh có thể giúp phá vỡ các cặn canxi cô đặc, nguyên nhân gây ra khoảng 80-85% sỏi thận. Đây có thể là một tình trạng rất đau đớn, ảnh hưởng đến toàn bộ đường tiết niệu và nguy cơ đối với phụ nữ tăng lên khi họ đến gần tuổi 50.

7. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một siêu thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Tiến sĩ David Greuner ở Hiệp hội phẫu thuật NYC (Mỹ) giải thích: Các vitamin và khoáng chất bổ dưỡng của loại rau này phục vụ nhiều mục đích, bao gồm bảo vệ hệ thống miễn dịch, giảm các dấu hiệu lão hóa do căng thẳng, và giảm nguy cơ ung thư ở vú, bàng quang và dạ dày.

Trong khi đó, tiến sĩ Sherry đồng ý rằng đây là thực phẩm hàng đầu cho phụ nữ ở độ tuổi 40, lưu ý rằng nó chứa nhiều vitamin K và canxi, cả hai đều hữu ích cho sức khỏe xương của phụ nữ khi họ già đi.

8. Rau lá xanh

Các loại rau xanh có lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn, củ cải Thụy Sĩ và rau cải thìa có thể là một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất mà phụ nữ nên ăn.

Những loại rau xanh này chứa nhiều vitamin K, giúp xương chắc khỏe và chống loãng xương. Các chất chống ô xy hóa giúp ngăn ngừa ung thư và chúng rất giàu vitamin C.

Tiến sĩ Hardik Soni chỉ ra rằng ngoài những đóng góp rộng rãi hơn cho sức khỏe và thể chất tốt, rau lá xanh còn có thể mang lại lợi ích bất ngờ cho nhiều phụ nữ trên 40 tuổi, theo Eat This, Not That!

Vitamin C rất cần thiết, nó có thể giúp não của bạn hình thành dopamine. Điều này giúp chống lại chứng trầm cảm tiền mãn kinh, một triệu chứng phổ biến mà nhiều phụ nữ phải đối mặt khi hoóc môn của họ lần đầu tiên bắt đầu chuyển đổi hoóc môn, bắt đầu ở độ tuổi 40.

9. Khoai lang

Khoai lang không chỉ có biotin, mà còn giàu beta-carotene (có đặc tính chống viêm quan trọng), cũng như vitamin C và magiê. Shutterstock

Theo tiến sĩ Koushik Shaw, ở độ tuổi 40, bạn có thể thấy da, tóc và móng tay của mình cần được chăm sóc thêm một chút, và một trong những loại vitamin tốt nhất để giữ cho chúng chắc khỏe là biotin vitamin B. Gan là một trong những một số nguồn thực phẩm có sản lượng biotin cao hơn.

Khoai lang không chỉ có biotin, mà còn giàu beta-carotene (có đặc tính chống viêm quan trọng), cũng như vitamin C và magiê.

10. Hạt lanh

Theo tiến sĩ Y khoa Cynthia Bailey, một bác sĩ da liễu, đồng thời là Giám đốc điều hành và Người sáng lập của Chăm sóc da (Mỹ), cho biết hạt lanh tươi xay là một loại siêu thực phẩm chống lão hóa có thể ảnh hưởng lớn đến làn da và sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Cô Cynthia Bailey giải thích rằng hạt lanh có một số hàm lượng omega-3 cao nhất trong bất kỳ loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật nào.

Cô Cynthia Bailey nói thêm: Các a xít béo omega-3 đã được chứng minh là giúp giữ cho làn da tươi trẻ bằng cách chống lại các nếp nhăn, tình trạng khô da do tuổi tác và mỏng da. Chúng cũng giúp da chống lại tác hại của tia UV.

Ngoài ra, hạt lanh rất giàu chất chống ô xy hóa, vitamin, khoáng chất, chất xơ và lignans thực vật cần thiết để duy trì hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh (microbiome). Lượng chất xơ trong hạt lanh cũng rất đáng kể, giúp điều hòa. Chất béo omega-3 a xít cũng giúp chống lại bệnh tim, viêm và ung thư. Chúng thực sự là một loại siêu thực phẩm, theo Eat This, Not That!