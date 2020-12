Phương pháp mới, điều trị hiệu quả bệnh lý cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình

Chương trình với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội:

- GS-TS-BS Nguyễn Việt Tiến, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình

- PGS-TS-BS Đặng Hồng Hoa, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp

- PGS-TS-BS Trần Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao.

Làm thế nào thoát khỏi những cơn đau nhức khó chịu do các bệnh lý cơ xương khớp gây ra? Có cách nào ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm và nguy cơ tàn phế do các chấn thương khi chơi thể thao, tai nạn giao thông, tai nạn lao động... và phục hồi khả năng vận động nhanh nhất? Ưu điểm của những kỹ thuật mới so với phương pháp truyền thống? Đối tượng áp dụng, thời gian và chi phí điều trị?... Tất cả những thắc mắc của độc giả cùng những kỹ thuật mới, phương pháp điều trị hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình sẽ được thông tin đầy đủ và chi tiết trong chương trình này.