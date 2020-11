Rơi khỏi giàn giáo ở tầng 37, 2 nhân viên lau kính may mắn sống sót

Vụ việc xảy ra tại tòa nhà 30 Hudson Yard ở thành phố New York (Mỹ) hôm 14.11. Tòa nhà có tổng cộng 101 tầng, cao khoảng 395 mét, theo New York Post.

Hai nhân viên lau chùi cửa kính đang làm việc ở tầng 50. Truyền thông không tiết lộ danh tính của họ, chỉ biết một người khoảng 20 tuổi, người kia khoảng 30 tuổi. Họ đứng trên một giàn giáo để lau mặt kính bên ngoài.

Tuy nhiên, cả hai đang làm việc thì phát hiện giàn giáo bị trục trặc. Họ đã hạ giàn giáo xuống một cách từ từ. Thế nhưng, khi giàn giáo hạ xuống đến tầng 37 thì dừng lại đột ngột, hất ngã 2 nhân viên lau kính.

Họ rơi khỏi giàn giáo ở tầng 37. May mắn là ở tầng 35 có một mái hiên đưa ra. Thay vì rơi thẳng xuống đất, họ rơi 6 mét từ tầng 37 xuống tầng 35.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp được huy động để cứu 2 người đàn ông. Vì tòa nhà quá lớn nên cứu hộ rất khó khăn mới tiếp cận được các nạn nhân. Cuối cùng, cứu hộ đã đục thủng một lỗ trên cửa kính để đưa hai nhân viên lau kính vào trong.

“Dù chỉ rơi 2 tầng nhưng đó cũng là độ cao không nhỏ. Một cú ngã như vậy cũng đủ gây nguy hiểm”, người phát ngôn của Sở Cứu hỏa New York nói với The New York Post.

Hai nhân viên lau kính đều sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện. Các nhà chức trách vẫn đang điều tra để xác định nguy nhân khiến giàn giáo gặp sự cố.