Rút hơn 40 lít nước trong bụng cô gái 19 tuổi

Từ lúc mới chào đời, bụng của bệnh nhân đã to hơn bình thường. Suốt 19 năm qua, bụng bệnh nhân ngày một to hơn dù đã qua nhiều bệnh viện điều trị. Thậm chí, vì bụng quá to nên cô phải ngồi để ngủ.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân