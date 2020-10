Sản phụ đẻ thường bình phục sớm hơn đẻ mổ

Ước tính, tỷ lệ mổ đẻ hiện tăng gấp đôi so với những năm 90 của thế kỷ trước.

Những lý do chính của sự gia tăng tỷ lệ này là do kỹ thuật mổ đẻ đã ngày càng tốt hơn, từ gây mê, gây tê cho đến sản khoa. Ngoài ra, tỷ lệ mổ đẻ tăng cũng do là tỷ lệ thai to, thai bệnh lý nhiều hơn. Một số lý do khác khiến tỷ lệ mổ đẻ tăng là: đẻ chọn ngày chọn giờ; phụ nữ sợ đẻ, sợ ảnh hưởng sàn chậu khi đẻ; những trường hợp thai là kết quả từ các kỹ thuật nhân tạo, gọi là “hiếm quý”, dễ nghiêng về mổ và mổ chủ động...