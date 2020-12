Siêu âm phát hiện giun lớn dị thường ngọ nguậy trong dạ dày chàng trai

Bệnh nhân là một chàng trai 20 tuổi ở Ấn Độ. Không chỉ đau bụng, anh còn bị nôn mửa và tiêu chảy, theo News24.

Các bác sĩ đã siêu âm bụng chàng trai để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Hình ảnh thấy được khi siêu âm đã khiến bác sĩ kinh ngạc. Một con giun ký sinh lớn đang quằn quại trong dạ dày chàng trai.

Siêu âm cho thấy một con giun nhưng thực tế số giun trong ruột của bệnh nhân là nhiều hơn. Sau khi phân tích mẫu phân bệnh nhân, bác sĩ tìm thấy trứng của giun đũa Ascaris lumbricoides.

Khác với phần lớn các loại ký sinh trùng khác, loại giun đũa này có kích thước lớn hơn rất nhiều. Một con giun trưởng thành có thể dài hơn 20 cm. Chúng thường có màu trắng hoặc hồng. Giun cái khi trưởng thành thường lớn hơn giun đực.

Truyền thông địa phương không tiết lộ cụ thể chiều dài của con giun vì nó nằm trong dạ dạy, không thể đo chính xác. Các bác sĩ đã chia sẻ ca bệnh này trên chuyên san The New England Journal of Medicine.

Bác sĩ cho biết con giun đã phát triển lớn, làm tổ và đẻ trứng trong ruột bệnh nhân. Họ đã điều trị bằng cách cho bệnh nhân uống liều cao thuốc albendazole. Đây là loại thuốc thường được dùng để điều trị giun ký sinh.Thuốc sẽ giết chết giun ký sinh và đào thải chúng qua đường tiêu hóa.

Sau khi uống thuốc, bệnh nhân được xuất viện về nhà. Hai tuần sau, anh đi tiêu và phát hiện xác của nhiều con giun đũa trong phân của mình, theo News24.