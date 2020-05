Sinh con được 2 tiếng, người mẹ bồng con... đi bộ 160 km

Cô Kavita Kanesh Shakuntala và chồng có 4 người con. Chồng cô Shakuntala là ông Rakesh Koul, một lao động nhập cư. Cả gia đình kiếm sống ở thành phố Nashik, bang Maharashtra (Ấn Độ), theo The Times of India.

Dịch Covid-19 khiến nhiều nơi bị phải áp đặt lệnh phong tỏa. Không thể tìm được việc làm, họ buộc phải trở về quê nhà tại thị trấn Satna ở bang Madhya Pradesh liền kề. Tuy nhiên, hành trình từ thành phố Nashik đến thị trấn Satna là khoảng 1.000 km.

“Chúng tôi không có gì để ăn. Chúng tôi phải trở về quê nhà. Ở đó có những người mà tôi biết sẽ giúp đỡ chúng tôi”, ông Rakesh Koul nói.

Vì không có tiền nên gia đình cô Shakuntala cùng với nhiều người khác chỉ còn cách đi bộ về nhà. Cả nhóm khởi hành với 16 người. Giữa đường, họ đã đón nhận thêm thành viên thứ 17.

Khi đi được 70 km, cô Shakuntala đã chuyển dạ và sinh con bên lề đường quốc lộ Agra Mumbai vào ngày 5.5. Sau khi sinh, cô chỉ nghỉ ngơi được khoảng 2 tiếng và tiếp tục lên đường.

Người mẹ đã bồng con mình đi bộ được thêm 160 km trong 4 ngày. Vào ngày 9.5, cả nhóm bị cảnh sát ở trạm kiểm soát Bijasan chặn lại. Cảnh sát đã hết sức ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của cô Shakuntala.

Gia đình cô Shakuntala và những người đồng hành đều là dân nhập cư, không có tiền, không có phương tiện đi lại và cũng không ai giúp đỡ họ. Cảnh sát đã mang thức ăn, nước uống cho cả nhóm. Những đứa trẻ phải đi chân đất cũng được tặng giày dép.

Chính quyền địa phương đã sắp xếp để đưa gia đình cô Shakuntala trở về quê nhà an toàn, theo The Times of India.