Sốc: Người phụ nữ cho miếng khoai lang vào 'vùng kín' để... ngừa thai

Người phụ nữ trong câu chuyện này là cô Monica. Mới đây, cô và bác sĩ điều trị cho mình đã chia sẻ về tình huống khác thường này trong chương trình truyền hình TLC show Sex Sent Me to ER của Mỹ, theo The Sun.

Cô Monica và hôn phu chưa muốn có con nên họ quyết định phải ngừa thai. Tuy nhiên, cô Monica không tin vào các phương pháp y học hiện đại, trong đó có các biện pháp tránh thai được bác sĩ khuyến cáo.

Do đó, cô quyết định tự tìm cách tránh thai cho mình bằng cách nhét một miếng khoai lang vào âm đạo. Cô cho biết trước đây đã nghe bà ngoại nói khoai lang có tác dụng ngừa thai. Vì vậy, cô đã tự nhét một miếng khoai lang vào âm đạo.

Sau đó không lâu, cô bỗng dưng cảm thấy bị đau ở trong vùng xương chậu. Hôn phu đã đưa cô Monica vào bệnh viện.

Người điều trị cho cô là bác sĩ Myhre. Bà nghi ngờ bệnh nhân gặp vấn đề túi mật nên đã yêu cầu siêu âm.

“Siêu âm cho thấy một thứ gì đó như khối u. Tôi thực sự lo lắng rằng cô ấy có một khối u hoặc u nang hay cái gì đó đáng sợ”, bác sĩ Myhre kể lại.

Các xét nghiệm sau đó cho thấy cô Monica bị nhiễm trùng . Do đó, bác sĩ Myhre đã tiến hành kiểm tra vùng chậu bệnh nhân và phát hiện dị vật trong âm đạo. Bà đã rất ngạc nhiên khi phát hiện thứ tưởng là khối u đó thật ra là một miếng khoai.

“Tôi không thể tin là cô ấy lại nhét một miếng khoai lang vào bên trong cơ thể mình. Khoai lang không thể ngừa thai được, nó đơn giản chì là nằm trong âm đạo và gây nhiễm trùng”, bác sĩ Myhre giải thích.

Khi vi khuẩn gây hại phát triển, chúng sẽ gây nhiễm trùng, nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng huyết và tử vong. Bà Myhre đã kinh hãi khi cô Monica nói miếng khoai đó đã nằm trong người cô được 2 tuần.

Điều may mắn là cô Monica đã đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ chỉ cần lấy mảnh khoai ra và điều trị bằng thuốc kháng sinh là khỏi bệnh, theo The Sun.