3 bí kíp giúp răng giảm nhanh ê buốt, cho bạn tận hưởng mùa lễ hội

Lưu ý hạn chế ăn thức ăn chứa nhiều a xít

Các loại thức ăn chứa nhiều a xít bao gồm: nước ngọt, bia, các thức ăn chứa nhiều đường, các loại trái cây chua như cam, quýt...

Theo một nghiên cứu năm 2011 của Consumers Union of US Inc, thức ăn chứa nhiều a xít là 1 trong những nguyên nhân khiến răng bị ê buốt - nguyên nhân gây nên những cơn ê buốt răng. Lý do được Học viện Nha khoa Tổng hợp (Mỹ) đưa ra là vì a xít trong các loại thức ăn này dễ làm mòn men răng của bạn.

Do đó, trong những ngày tiệc tùng cuối năm, để tránh những cơn ê buốt răng bất chợt, hãy lưu ý ăn uống với tần suất phù hợp các thức ăn chứa nhiều a xít. Khi "lỡ" ăn nhiều thức ăn chứa a xít, hãy bổ sung thêm các loại thức ăn có tác dụng trung hòa a xít như sữa, phô mai, nước, rau xanh...

Thay đổi thói quen chải răng

Một trong những nguyên nhân khiến bạn gặp phải những cơn ê buốt răng khó chịu, đó chính là thói quen chải răng của mình. Nhiều người cho rằng chải mạnh sẽ giúp răng sạch hơn. Tuy nhiên, theo trang webMD, chải răng quá mạnh không chỉ khiến men răng bị mòn mà còn khiến nướu bị thoái hóa.

Ngoài ra, việc chải răng quá thường xuyên, chải răng ngay sau khi ăn - nhất là ăn thức ăn chứa nhiều a xít còn khiến men răng dễ tổn thương hơn, răng trở nên nhạy cảm hơn.

Chải răng nhẹ nhàng sẽ giúp bạn tránh được những cơn ê buốt răng

Do đó, để không gặp những cơn ê buốt trong những ngày tiệc tùng cuối năm, hãy thay đổi thói quen chải răng của bạn: không nên chải quá 3 lần 1 ngày, chọn bàn chải có lông mềm, và chải nhẹ nhàng theo góc 45 độ để vừa làm sạch răng, vừa bảo vệ men răng của mình.

Chọn kem đánh răng phù hợp với răng nhạy cảm

Theo nghiên cứu của Consumers Union of United States Inc., những loại kem đánh răng có tính mài mòn, tính a xít hoặc chất làm trắng răng cũng là một trong những nguyên nhân khiến răng dễ bị ê buốt. Nếu kết hợp với thói quen chải răng chưa đúng, răng bạn sẽ càng dễ ê buốt hơn.

Nay đã có công thức giảm nhanh ê buốt chỉ sau một lần chải

Do đó, nếu răng bạn hay gặp những cơn ê buốt, hãy lưu ý lựa chọn những loại kem đánh răng với công thức giảm nhanh tình trạng này. Một trong những bí kíp có lợi thế vượt trội trong việc giảm ê buốt được nhiều người có răng nhạy cảm lựa chọn đó là công thức kết hợp muối thiếc (II) florua chứa polymer kết dính sinh học và công thức khan nước được tích hợp trong kem đánh răng dành cho răng ê buốt. Công thức này khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành chất kết dính sinh học ngay tại thời điểm chải răng đồng thời hình thành khung dạng gel để cố định muối thiếc bảo vệ răng. Sản phẩm được chứng minh lâm sàng giúp giảm ê buốt ngay từ lần chải đầu tiên. Nếu dùng sau 8 tuần (chải răng ít nhất 2 lần, nhưng không quá 3 lần 1 ngày), công thức này có thể giúp giảm ê buốt đến 64%*.

Với công thức mới này, cùng với cách ăn uống hợp lý và thay đổi thói quen chải răng, bạn có thể yên tâm để tận hưởng những bữa tiệc sôi động mùa lễ hội cuối năm!

