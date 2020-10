An toàn thực phẩm trong kinh doanh du lịch cộng đồng

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bình Định, thực hiện Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Hương, Lý Hưng - xã Nhơn Lý và Bãi Xép - Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn đến năm 2025” của UBND tỉnh Bình Định, ngày 29.9, Sở Du lịch Bình Định đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh và bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch cộng đồng” cho người dân tại hội trường UBND xã Nhơn Lý.

Buổi tập huấn có sự tham gia của đại diện chính quyền xã Nhơn Lý và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn xã Nhơn Lý với hơn 50 thanh viên tham dự.

Tại buổi tập huấn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đã phổ biến các kiến thức về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định 155/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31.3.2017 về Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo các quy định hiện hành, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm: cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống (sau đây gọi tắt là cơ sở). Lưu mẫu thức ăn được áp dụng đối với tất cả các món ăn của bữa ăn từ 30 suất ăn trở lên. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thực hiện việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo các quy định và lưu hồ sơ tại cơ sở.