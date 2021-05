Bác sĩ Lương Ngọc - Lựa chọn hút mỡ là phải đẹp và an toàn!

Vì sao nhắc đến hút mỡ lại khiến nhiều người lo lắng?

Mặc dù là một trong những phương pháp giảm mỡ được WHO khuyến cáo đạt hiệu quả trong thời gian nhanh nhất. Nhưng trong thực tế, khi nhắc đến phương pháp này, vẫn có nhiều người e ngại, nhiều thông tin trái chiều cho rằng không nên thực hiện hút mỡ vì lý do an toàn, thẩm mỹ.

Nguyên nhân vì đâu?

Chia sẻ về vấn đề này, Bác sĩ Lương Ngọc - bác sĩ với gần 12 năm kinh nghiệm hút mỡ tạo dáng, thực hiện thành công cho hơn 3.500 ca, chia sẻ:

“Những lo lắng của khách hàng liên quan đến vấn đề an toàn, thẩm mỹ trong hút mỡ hoàn toàn có căn cứ. Nhưng nếu suy xét kỹ càng về nguyên nhân dẫn đến những thông tin “biến chứng trong hút mỡ, hút mỡ không đẹp…” khiến cộng đồng hoang mang, mất niềm tin thì mới rõ. Hầu hết đều vì những lý do sau đây:

+ Khách hàng thực hiện hút mỡ tại địa chỉ không phải là bệnh viện: không có đội ngũ gây mê hồi sức chuyên khoa, không đủ trang thiết bị, phòng thủ thuật đúng chuẩn.

+ Người thực hiện hút mỡ không phải là bác sĩ chuyên khoa PTTM, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực hút mỡ tạo dáng, thậm chí là chưa được cấp phép hành nghề.

+ Trước hút mỡ, sức khỏe của khách hàng không được kiểm tra, xét nghiệm kỹ càng. Bỏ qua những triệu chứng bất thường về sức khỏe, tiền sử khách hàng có dị ứng thuốc hay không… dẫn đến những biến chứng không đáng có trong quá trình hút mỡ.

+ Lựa chọn không đúng phương pháp hút mỡ. Hiện nay, tại các bệnh viện lớn đều đang áp dụng phẫu thuật căng da bụng để giảm mỡ cho khách hàng, vô tình khiến nhiều người nhầm tưởng rằng hút mỡ không phẫu thuật là phẫu thuật căng da.

Nhưng phương pháp này khiến khách hàng phải chịu hệ lụy đường sẹo dài ngang bụng, vì là đại phẫu nên cần nghỉ dưỡng trong thời gian dài, hậu phẫu đau đớn. Điều quan trọng là hiệu quả từ ca phẫu thuật căng da không duy trì lâu dài. Eo hông không tạo dáng đường eo.

Một khi đã quyết định lựa chọn phương pháp hút mỡ, thiết nghĩ kết quả nhận lại phải đầy đủ những yếu tố đẹp và an toàn. Vậy mới đúng và trọn vẹn giá trị trong một quyết định thẩm mỹ.

Lựa chọn hút mỡ là kết quả phải đẹp và an toàn

Trong thực tế, nhiều người mặc nhiên về các yếu tố đẹp - an toàn là “đã” có khi thực hiện thẩm mỹ nói chung, hút mỡ nói riêng. Nhưng điều này chỉ đúng khi và chỉ khi chúng ta lựa chọn được đúng phương pháp, đúng địa chỉ bệnh viện, đúng bác sĩ thực hiện… hút mỡ.

Theo chia sẻ từ Bác sĩ Lương Ngọc, để tránh bị động giữa “ma trận” quảng cáo giảm mỡ, dẫn đến những hệ lụy như biến chứng hút mỡ, hút mỡ không cho kết quả đẹp… không ai khác - chính bạn phải là người chủ động sàng lọc cũng như nắm rõ thông tin, những lưu ý từ các khuyến cáo của chuyên gia, kênh chia sẻ chính thống.

Để có được lựa chọn hút mỡ đẹp và an toàn, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

+ Trước hết, hãy phân biệt hút mỡ tạo dáng và phẫu thuật căng da bụng, chọn đúng phương pháp để trọn vẹn giá trị thẩm mỹ:

• Phẫu thuật căng da: Là phương pháp đại phẫu, trực tiếp cắt bỏ da và mỡ ở bụng. Là ca đại phẫu nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng cũng như để lại sẹo xấu ở bụng khó giấu, khách hàng phải chịu đau đớn và nghỉ dưỡng thời gian dài…

• Hút mỡ tạo dáng thẩm mỹ: phương pháp hút mỡ qua các nốt nhỏ (2 - 3mm), kết hợp với kỹ thuật tạo dáng thẩm mỹ, vừa hút dẫn lưu mỡ ra ngoài vừa giúp vùng da vừa thực hiện hút mỡ co hồi ôm sát cơ: Không xảy ra tình trạng chùng nhăn dù.

Điểm khác biệt của phương pháp hút mỡ tạo dáng thẩm mỹ là có sự kết hợp giữa kỹ thuật hút mỡ và kỹ thuật tạo dáng vòng eo. Vậy nên kết quả nhận được sẽ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ: vòng eo nhỏ gọn, không để lại dấu vết thẩm mỹ (không có sẹo xấu vì không căng da), không nghỉ dưỡng nhiều…

+ Chỉ lựa chọn hút mỡ tại Bệnh viện đạt chuẩn. Vì hút mỡ chỉ được phép tiến hành tại bệnh viện: nơi có đủ trang thiết bị, phòng phẫu thuật vô trùng, có đội ngũ gây mê hồi sức chuyên khoa, có kinh nghiệm hỗ trợ.

+ Chỉ có bác sĩ chuyên khoa PTTM, đã được cấp chứng chỉ hành nghề và chuyên về lĩnh vực hút mỡ tạo dáng, có kinh nghiệm mới được phép thực hiện hút mỡ.

+ Sức khỏe khách hàng phải luôn được kiểm tra, xét nghiệm kỹ càng, sàng lọc tiền sử bệnh lý… Chỉ tiến hành hút mỡ khi và chỉ khi có sự xét duyệt từ Hội đồng Y khoa bệnh viện: Khách hàng đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện hút mỡ.