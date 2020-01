Bệnh viện Gia An 115 kỷ niệm thành lập mô hình y tế hợp tác

Đây là bệnh viện tiên phong trong việc thực hiện mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 nhằm góp phần tích cực trong việc giảm tải cho các bệnh viện công tuyến cuối tại TP.HCM, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố nói chung và đặc biệt cho khu vực cửa ngõ miền Tây nói riêng.

Bệnh viện Gia An 115 là bệnh viện thứ 2 trong Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La, Q. Bình Tân. Với tổng diện tích 15.235,3 m2, Bệnh viện Gia An 115 gồm khối nhà cao 10 tầng và các khu điều trị được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế do Kume Asia (Nhật Bản) thiết kế và Global Health Services Network (Hoa Kỳ) tư vấn.

Với quy mô 367 giường bệnh, 60 phòng khám và được trang bị đầy đủ các phương tiện để phục vụ các chuyên khoa sâu, Bệnh viện Gia An 115 được Bộ Y tế cấp phép hoạt động từ ngày 31/08/2018 và là một bệnh viện đa khoa, đặc biệt tập trung vào các chuyên khoa sâu: Tim mạch, Thần kinh – Đột quỵ, Nội tiết, Chấn thương chỉnh hình, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Gia An 115 được đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế; trang thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ, nhằm tạo điều kiện tối ưu cho quá trình khám và điều trị bệnh, bao gồm: Hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm tự động, hệ thống gọi điều dưỡng, CT scanner 128 lát cắt, hệ thống máy C-arm, hệ thống máy Siêu âm màu, hệ thống máy X-quang kỹ thuật số. Đặc biệt, với 10 phòng mổ và 11 giường hậu phẫu, 4 phòng hồi sức sau mổ tim hở, 1 phòng cách ly, 6 máy thở và 11 máy monitor đa chức năng nhằm đảm bảo an toàn chính xác cho việc theo dõi các bệnh nhân nặng.

Bệnh viện Gia An 115 còn nhận được sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhân dân 115 về nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyên môn từ các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ đầu ngành, sự chia sẻ lượng bệnh quá tải thông qua Đề án hợp tác công tư được UBND Thành phố ủng hộ và phê duyệt chủ trương. Bệnh viện Gia An 115 cùng bệnh viện nhân dân 115 được xác lập Kỷ lục Việt Nam: Hai đơn vị đầu tiên lắp đặt và triển khai toàn bộ phần mềm Rapid trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ: Việc triển khai Rapid ở Bệnh viện Gia An 115 (và bệnh viện Nhân Dân 115) đã đánh dấu Việt Nam trở thành quốc gia thứ 3 tại Đông Nam Á, sau Thái Lan và Indonesia áp dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị đột quỵ.

Với dự án “Cải tiến chất lượng toàn diện tại Bệnh viện thông qua công cụ báo cáo sự cố y khoa ” , bệnh viện Gia An 115 đã đạt giải ngay lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình Giải thưởng Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA).

, bệnh viện Gia An 115 đã đạt giải ngay lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình Giải thưởng Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA). Về chuyên môn: Ngày 10/4/2019, chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Gia An 115 đã phẫu thuật thành công ca thông liên nhĩ bẩm sinh đầu tiên.

+ MỔ TIM “3 TRONG 1”, NGƯỜI BỆNH NHƯ ĐƯỢC HỒI SINH.

+ ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT CỨU SỐNG BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI

+ CAN THIỆP LẤY HUYẾT KHỐI KỊP THỜI CỨU BỆNH NHÂN BỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO

Bước vào năm thứ hai hoạt động, Bệnh viện Gia An 115 hướng đến mục tiêu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh đạt chỉ tiêu 150 giường bệnh nội trú với công suất đạt 5.917 lượt nội trú và 64.818 lượt bệnh ngoại trú trong năm, từng bước góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Tp.HCM, thu hút và giữ chân người bệnh có thu nhập cao ở lại trong nước và thu hút bệnh nhân nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh.

Bệnh viện cũng nhanh chóng triển khai đợn vị Đột quỵ độc lập và công tác tiêu sợi huyết, tham gia mạng lưới đột quỵ của TP.HCM; tham gia trạm cấp cứu vệ tinh 115; đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên gia trong và ngoài nước có trình độ, tay nghề, uy tín cao tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng hướng đến đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin phát triển và cập nhật hơn nữa; hướng đến xây dựng và phát triển bệnh viện đạt tiêu chuẩn JCI Hoa Kỳ.