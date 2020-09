Khẩu trang chất lượng quốc tế - Khẳng định năng lực doanh nghiệp Việt

Một chiếc khẩu trang được thiết kế thông minh và có khả năng lọc các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0.3μm (micron), thậm chí là virus, là những yếu tố mà nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã làm được.

Khẩu trang là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Việc đeo khẩu trang và lựa chọn loại khẩu trang đã rất được người dân quan tâm trong những ngày dịch bệnh diễn ra phức tạp vừa qua. Đặc biệt khi Chính phủ yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Theo ông Tong Xufeng - Phó giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An, virus rất khó có thể sống sót độc lập trong môi trường không khí, chúng lây lan chủ yếu bằng cách tự gắn vào các hạt rất nhỏ. Vì thế mà virus trước tiên cần phải bám vào một cái gì đó và đường kính của các hạt như vậy thường nhỏ hơn bụi mịn.

Và để giải quyết nhu cầu về khẩu trang, ngành công thương bên cạnh việc đẩy mạnh nhập khẩu vải lọc của khẩu trang y tế, cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp dệt may sử dụng loại vải kháng khuẩn, vải không dệt SMS để nâng khả năng cung ứng khẩu trang cho thị trường trong nước, cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới. Được biết, quá trình sản xuất vải không dệt có thể biến sợi xơ trở nên mảnh hơn, các lỗ trên sợi xơ có thể giữ lại bụi mịn và các hạt siêu nhỏ, đồng thời tĩnh điện được gắn trên mặt vải thông qua phương pháp electret. Khi virus, vi khuẩn đi qua lớp ngoài, xâm nhập vào lớp giữa, tĩnh điện sẽ hút tất cả virus, vi khuẩn. Đây cũng là lý do tại sao vải không dệt được gọi là “trái tim của khẩu trang”.

Hiện nay, Việt Nam nằm trong những nước “Top” đầu về xuất khẩu dệt may, vì thế việc chuyển sang sản xuất khẩu trang sẽ tạo ra một thị trường sôi động. Tận dụng thế mạnh đó, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã nhanh nhạy khi sản xuất được các loại khẩu trang sử dụng vải thông thường, vải kháng khuẩn, vải không dệt, chống giọt bắn, thậm chí là ngăn được tia UV. Hơn thế nữa, một số doanh nghiệp dệt may hàng đầu như Công ty Cổ phần May Sông Hồng mới đây đã cho ra mắt sản phẩm khẩu trang y tế KF94 chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc và được chứng nhận CE và FDA, đủ điều kiện lưu thông tại châu Âu và xuất khẩu sang Mỹ.

Sản phẩm khẩu trang y tế KF94 của May Sông Hồng

Vốn có nhà máy sản xuất tại Nam Định, sau khi dịch COVID-19 diễn ra ngày càng khó lường, và tỷ lệ ô nhiễm cũng tăng nhanh, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với mặt hàng khẩu trang tăng chóng mặt, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất đạt chuẩn Hàn Quốc với công nghệ tự động hóa cao, để nâng cao chất lượng, cũng như đẩy mạnh sản lượng khẩu trang tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ nhu cầu khách hàng. Thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng, sản phẩm khẩu trang của Công ty May Sông Hồng được thiết kế 3D thông minh khum rộng ở vòm miệng mũi giúp người đeo có cảm giác thoải mái không bị bí ngạt và đặc biệt khẩu trang không dính vào môi, miệng, vừa vặn với mọi khuôn mặt người dùng, có thể sử dụng 60 giờ liên tục (tương đương 7 ngày). Bên cạnh đó, khẩu trang KF94 còn được làm từ chất liệu giấy hoạt tính cao cấp không dệt và màng vi lọc, với thiết kế 4 lớp lọc linh hoạt cùng công nghệ tĩnh điện có thể lọc tối đa bụi mịn, vi khuẩn có trong khí thải, khói bụi từ nhà máy công nghiệp; công trình xây dựng, các hoạt động sản xuất.

Thiết kế khẩu trang y tế KF94 của May Sông Hồng

Đại diện Công ty Cổ phần May Sông Hồng chia sẻ: “Khẩu trang đang là sản phẩm được lùng mua ráo riết trên toàn thế giới. Trong đó, năng lực sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam lớn và đã có một số doanh nghiệp có đơn hàng xuất đi nhiều nước. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết tâm nghiên cứu, nâng cao năng lực sản xuất của mình, trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt để sản xuất ra những chiếc khẩu trang KF94 chất lượng, từ đó tạo được sự tin cậy tới người tiêu dùng, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu”.

Có thể nói, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc linh hoạt chuyển hướng, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu khẩu trang đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thế giới đang là giải pháp khả thi giúp những doanh nghiệp như Công ty Cổ phần May Sông Hồng giảm bớt phần nào khó khăn, đồng thời mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển sản phẩm.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các đại lý phân phối sản phẩm của May Sông Hồng trên toàn quốc từ ngày 1.9.2020.