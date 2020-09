Khuyến cáo người dân không chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết

So với cùng kỳ năm 2019, số mắc giảm 65,6%, tử vong giảm 32 trường hợp. Tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết của cả nước 9 tháng đầu năm là 0,01%, thấp nhất trong 10 năm qua và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Philippines 0,36%, Malaysia 0,16%, Lào 0,22%) và thấp hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (≤ 0,09%).

Tuy nhiên theo diễn biến chu kỳ dịch hằng năm, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa số mắc có xu hướng gia tăng. Hệ thống giám sát dịch đã ghi nhận số mắc sốt xuất huyết (SXH) đã bắt đầu gia tăng từ tuần 30 và bắt đầu tăng cao từ tuần 35.

Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân không chủ quan, cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh, như: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; phòng tránh muỗi đốt (ngủ màn, mặc quần áo dài). Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà khi nghi mắc SXH.

Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Y tế TP cho biết, số mắc SXH liên tục tăng trong thời gian gần đây. Thông kê trong tuần gần đây nhất (từ ngày 7 - 13.9), ghi nhận thêm 399 ca mắc SXH. Tuần từ ngày 31.8 - 6.9, TP ghi nhận 228 ca mắc SXH (tăng 76 ca so với tuần trước đó). Từ đầu năm đến nay, đã có 2.201 ca mắc tại 163 xã, phường, thị trấn. Số mắc SXH trên địa bàn TP hiện giảm so với cùng kỳ của năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 ghi nhận 4.083 trường hợp) nhưng Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, thời tiết đang là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh này phát triển, người dân không chủ quan. Đã có 2 ca mắc SXH tử vong trong tháng 8 và 9 trên địa bàn TP.