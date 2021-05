Nỗi niềm người trung niên mất răng hơn 40 năm

Có người trung niên mất một vài cái răng, có người mất toàn hàm. Nguyên nhân mất răng do chăm sóc không tốt, do dùng sai phương pháp hay do những thay đổi về tuổi tác... Nhưng ở họ có một điểm chung là đều mong ước được ăn nhai ngon miệng trở lại.

40 năm ước mơ ăn nhai ngon miệng

Chú Thanh Tâm (TP.HCM) mỗi lần cười, nụ cười chỉ lộ rõ một cái răng vì cả hàm trên, tất cả răng đều đã mất hết. Chiếc răng duy nhất đó có lẽ không chịu nổi sự “cô độc” nên cũng ngày một lung lay.

Vào năm 20 tuổi, một tai nạn xảy đến khiến hàm răng của chú Tâm bị tác động nặng nề nên dần dần rụng hết. Hằng ngày, chú tháo ra đặt vào trong miệng cái hàm giả tháo lắp để ăn nhai. Hàm giả mỗi lần hoạt động lại xê dịch, đẩy mạnh vào nướu dấy lên cảm giác đau nhức, khó chịu. Nó lỏng lẻo, nhai mãi một bữa ăn không xong, trông giống một vật trang trí hơn hàm có chức năng ăn nhai.

Ngót 40 năm, chú Tâm vẫn không thể quen được với cái cảm giác chán nản khi ngồi vào bàn ăn phải chọn món mềm. Đồ dai cứng thì xay nhuyễn như cháo, ăn miếng thịt mà như nhai kẹo cao su, vị ngon mười chỉ cảm nhận được một. Lo âu buồn chán cộng với tác động của việc mất răng lâu ngày khiến gương mặt chú già đi, nếp nhăn ngày một nhiều. Ngót 40 năm, chú Tâm vẫn không thể quen được với cái cảm giác chán nản khi ngồi vào bàn ăn phải chọn món mềm. Đồ dai cứng thì xay nhuyễn như cháo, ăn miếng thịt mà như nhai kẹo cao su, vị ngon mười chỉ cảm nhận được một. Lo âu buồn chán cộng với tác động của việc mất răng lâu ngày khiến gương mặt chú già đi, nếp nhăn ngày một nhiều.

Đến nay đã 64 tuổi rồi, chú mới tìm được phương pháp trồng răng phù hợp. Chú trồng răng Implant toàn hàm tại nha khoa Dr. Care, nơi có đội ngũ bác sĩ chuyên sâu trồng răng Implant dành riêng cho người trung niên giúp chú thực hiện mong ước được ăn nhai ngon miệng.

“Bác sĩ tư vấn răng Implant có cái trụ chắc như chân răng thật nên ăn uống dễ dàng, nhai thức ăn biết vị chua vị ngọt thế nào. Chú tin rằng sức khỏe cũng sẽ được cải thiện. Vậy nên, chú rất cần một hàm răng Implant như vậy”.

Bác sĩ phân tích răng chú Tâm yếu và rụng là do tác động của lực mạnh. Khoảng trống ở hàm khiến những chiếc răng còn lại có xu hướng đổ nghiêng và xô lệch. Cộng thêm các bệnh lý sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu... dễ xuất hiện dẫn đến mất răng toàn hàm. Bác sĩ phân tích răng chú Tâm yếu và rụng là do tác động của lực mạnh. Khoảng trống ở hàm khiến những chiếc răng còn lại có xu hướng đổ nghiêng và xô lệch. Cộng thêm các bệnh lý sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu... dễ xuất hiện dẫn đến mất răng toàn hàm.

Bác sĩ Dr. Care ứng dụng kỹ thuật trồng răng Implant toàn hàm All-on-4 (Mỹ), tạo ra một hàm răng mới cho chú Tâm với sức nhai tương đương hàm răng thật. Hạnh phúc là chú Tâm đã hoàn thành xong quy trình đặt trụ Implant. Sắp tới chú sẽ gắn hàm chính thức để ăn nhai thoải mái. Sau cùng thì ước mơ của chú Tâm cũng sắp sửa thành sự thật.

Điều quý giá nhất ở tuổi 64

Những biểu hiện khó chịu, ngại ngùng ăn nhai trong bữa tiệc chỉ là một phần khó khăn mà cô Cảnh (64 tuổi, Đồng Nai) mang theo khi dùng cầu răng sứ. Dùng cầu răng sứ, cô còn phải chịu mất răng thật, chịu những cơn đau răng cắt ngang giấc ngủ, chịu sự cô lập giữa đám đông vì hơi thở có mùi nên không dám trò chuyện.

Song song với đó là những đau đớn khi mấy cái răng bọc sứ trái gió trở trời lại ê buốt. Dù cô có vệ sinh kỹ nhưng vẫn sưng, viêm nướu, lo lắng biến chứng... Tất cả đều không giống như cô kỳ vọng về một hàm răng mới. Song song với đó là những đau đớn khi mấy cái răng bọc sứ trái gió trở trời lại ê buốt. Dù cô có vệ sinh kỹ nhưng vẫn sưng, viêm nướu, lo lắng biến chứng... Tất cả đều không giống như cô kỳ vọng về một hàm răng mới.

Vậy vì sao làm cầu răng sứ, cô Cảnh phải mất hai cái răng thật? Bác sĩ giải thích, răng thật được cấu tạo từ nhiều lớp cứng chắc nhưng không có khả năng tái tạo khi bị tổn thương. Làm cầu răng sứ, cô phải mài đi một phần men răng thật và phần răng bị mài nhỏ đó đã bị thay đổi cấu trúc. Theo cơ chế, cơ thể không có khả năng phục hồi lại hàm răng mới như ban đầu.

Thế rồi, cô Cảnh tìm thấy phương pháp trồng răng Implant để khắc phục tình trạng răng miệng hư hại nhưng lo sợ phương pháp mới làm sẽ rất đau, sợ kết quả không như ý.

May thay, bác sĩ nha khoa Dr.Care tư vấn liệu pháp trồng răng không đau, thăm khám cẩn thận và làm hợp đồng cam kết chất lượng điều trị. Thành ra cô mạnh dạn bước vào hành trình trồng răng. Kết quả cô nhận được là một hàm răng chắc khỏe, khắc phục hoàn toàn những biến chứng mà phương pháp cũ gây ra.

“Chân răng hư, mấy cái bệnh răng miệng bác sĩ xử lý cho hết. Trồng răng Implant bác sĩ giải thích thực tế không đau như lúc mài hay nhổ răng. Mà hàm răng mới dùng được vĩnh viễn, ăn nhai chắc chắn nên quyết định làm một lần dùng cả đời luôn”.

Dr. Care cam kết giúp người trung niên tiếp tục cuộc sống trọn vẹn: Ăn nhai ngon miệng như xưa, cười thoải mái như xưa, trẻ trung như xưa.