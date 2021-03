Y Sư Thích Tuệ Tâm: Gìn giữ và phát triển tình hoa y học cổ truyền

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dưỡng tâm an thần trà Disan có tác dụng giúp dưỡng tâm an thần, giảm căng thằng, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon giấc. Sản phẩm được điều chế từ thảo dược tự nhiên, không chất bảo quản và được chứng nhận của Cục An toàn thực phẩm. Xem thêm tại: có tác dụng giúp dưỡng tâm an thần, giảm căng thằng, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon giấc. Sản phẩm được điều chế từ thảo dược tự nhiên, không chất bảo quản và được chứng nhận của Cục An toàn thực phẩm. Xem thêm tại: www.vietnamdisan.com Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty Cổ phần Seven Seas Link Địa chỉ: 3/2 Đường số 6, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM Giấy phép Quảng cáo: 315/2021/XNQC-ATTP Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh