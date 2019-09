Sự cố y khoa là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết chủ đề “Cùng nói ra vì sự an toàn của người bệnh!” được WHO lựa chọn năm nay nhằm khuyến khích việc cung cấp thông tin về những sự cố , tai biến trong khám chữa bệnh để khắc phục, thay vì truy trách nhiệm cá nhân.

Trong các sự cố y khoa, 70% nguyên nhân do lỗi hệ thống, 30% do lỗi cá nhân, do đó việc thông tin kịp thời các sự cố và nguyên nhân cũng như những nguy cơ sẽ giúp khắc phục có hiệu quả.

Theo WHO, hơn 1 triệu người bệnh tử vong do tai biến phẫu thuật mỗi năm, và tai biến y khoa trở thành 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong và tổn thương hàng đầu trên thế giới.

Đặc biệt, nhiễm khuẩn bệnh viện ảnh hưởng tới 10% số người bệnh nhập viện.