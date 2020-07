Sự thân thiện giúp ta sống sót tốt hơn là khỏe mạnh về thể chất

Trong cuốn "Survival of the Friendliest: Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity” (tạm dịch: Sự sống còn của những người thân thiện nhất: Tìm hiểu nguồn gốc và khám phá lại nhân loại chúng ta), Brian Hare và Vanessa Woods cho rằng, lý thuyết tiến hóa của Darwin thường bị hiểu lầm. Câu nói “survival of the fittest” (tạm dịch: kẻ sống sót phù hợp nhất) không có nghĩa cứ khỏe, mạnh là hơn. Nó có nghĩa, lão luyện trong giao tiếp, hợp tác và chơi tốt với những người khác là phương thức sinh tồn đúng.

Hare chia sẻ trên Washington Post: "Mọi người nghĩ về nó (thuyết tiến hóa) như kiểu những người đàn ông mạnh mẽ sẽ xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng đó không phải những gì Darwin đề xuất hoặc đã được chứng minh. Chiến lược thành công nhất trong cuộc sống là sự thân thiện và hợp tác, và chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại”.

Ví dụ, chó là hậu duệ phiên bản thân thiện của sói. Trong khi sói "bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng", thì chó lại đang phát triển mạnh. Ngay cả thực vật cũng thế, chúng sẽ phát triển mạnh hơn khi hình thành mối quan hệ bạn bè, lợi ích với các động vật giúp lan phấn hoa.

Nghiên cứu tâm lý học cũng đã chỉ ra, mối quan hệ xã hội tích cực rất quan trọng để chúng ta tồn tại.

Một phân tích tổng hợp năm 2015 thực hiện trên hơn 308.000 người cho thấy, những người có kết nối yếu hơn có nguy cơ tử vong cao hơn 50% so với những người có mối quan hệ mạnh mẽ (lành mạnh) hơn.

Nói cách khác, cô đơn nguy hiểm như hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Ta cảm thấy không ổn có thể là do cơ thể đang cố gắng bảo rằng hãy hòa nhập để sống lâu dài.

"Chính trạng thái khó chịu này thúc đẩy chúng ta tìm kiếm các kết nối xã hội giống như cơn đói thúc đẩy chúng ta tìm kiếm thức ăn", tác giả chính của nghiên cứu - Julianne Holt Lunstad, giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học Brigham Young (Mỹ) - nói với Business Insider.

Khai thác vào khía cạnh đó của nhân loại không chỉ quan trọng đối với sự sống còn của cá nhân và tiến hóa, mà còn làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Như Hare nói trên tờ Washington Post: "Chúng ta giành chiến thắng bằng sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Những kỹ năng độc đáo của con người chúng ta là để giao tiếp hợp tác được sử dụng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội khó khăn nhất”.