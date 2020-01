Sữa Cô Gái Hà Lan đặt dấu ấn chuẩn an toàn nhờ cách nuôi bò đặc biệt

Bằng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt “từ đồng cỏ đến ly sữa”, con số này trong sữa tươi nguyên liệu Cô Gái Hà Lan đang ở mức 260.000 CFU/ml - thấp hơn 11 lần so với quy chuẩn Việt Nam.

Từ khoảng thời gian vàng đến chỉ số tổng tạp trùng thấp kỷ lục

Số đếm tạp trùng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng và độ an toàn của sữa, con số này càng thấp, đồng nghĩa sữa càng tươi sạch và mức độ an toàn càng cao. Mới đây, việc mẫu sữa tươi của Cô Gái Hà Lan đạt kết quả phân tích số đếm tạp trùng ở mức 260.000 CFU/ml, thấp hơn 11 lần so với quy chuẩn Việt Nam (3.000.000 CFU/ml) đã khiến hàng triệu người tiêu dùng của thương hiệu sữa này thêm tự hào và tin tưởng. Trước đó, hãng cũng đã duy trì chỉ số số đếm tạp trùng ở mức thấp hơn 10 lần so với quy chuẩn trong suốt nhiều năm liền.

Để đạt được thành tích đáng mơ ước này, Cô Gái Hà Lan đang làm được một điều tưởng chừng không thể hiện thực, đó là kiểm soát được chất lượng nguồn sữa tươi của từng hộ nông dân và đảm bảo sữa được làm lạnh sau khi vắt trong thời gian ngắn nhất theo những chuẩn mực khắt khe của châu Âu.

Theo đó, quy trình thu hoạch sữa tươi nguyên liệu của nông dân bắt đầu từ 4 giờ sáng, họ chỉ có vỏn vẹn 20 phút từ khi kết thúc vắt sữa đến lúc đưa sữa về các điểm làm lạnh. Đây là “khoảng thời gian vàng” mà mọi nông hộ hợp tác với Cô Gái Hà Lan đều phải tuân thủ.

Nghe thì đơn giản, nhưng đó là thách thức không nhỏ với những người nông dân nuôi bò sữa ở Việt Nam. Bởi đặc trưng khí hậu nhiệt đới là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật sinh sôi. Chỉ khi trình tự thu hoạch, làm lạnh sữa diễn ra chặt chẽ và khẩn trương, dòng sữa nguyên liệu mới được bảo vệ tối đa trước sự tấn công của vi khuẩn ở môi trường bên ngoài.

Nỗ lực theo đuổi chuẩn Hà Lan của hơn 2.000 nông dân Việt

Số đếm tạp trùng là con số biết nói, nhưng đó chỉ là phần ngọn trên cây thành tựu của Cô Gái Hà Lan. Để ngọn luôn tươi tốt, thương hiệu gần 150 năm tuổi này phải vun vén từ gốc rễ. Sự vun vén ấy đến từ sự tận tâm nuôi dưỡng chăm sóc đàn bò và ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nguồn thức ăn xanh và sạch thể hiện bằng quy trình vắt sữa nghiêm ngặt được áp dụng tại tất cả nông hộ.

Từ bên trong, bữa ăn của bò quyết định sức khỏe và chất lượng sữa. Vì vậy, giống cỏ chủ yếu mà bò sữa thưởng thức là cỏ chất lượng cao, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học và không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đến công đoạn vắt sữa là thu hoạch thành quả chăm sóc nuôi dưỡng bò, bầu vú sạch sẽ và khỏe mạnh đảm bảo sữa tươi ngon và an toàn. Theo quy chuẩn từ Cô Gái Hà Lan, các nông hộ hợp tác với thương hiệu đều thuộc nằm lòng “4 nguyên tắc vàng khi thu hoạch sữa” bao gồm: Đảm bảo vệ sinh tuyệt đối và kiểm tra kỹ chất lượng tia sữa đầu, vắt sữa đúng kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe bầu vú bò, vệ sinh sạch khô dụng cụ sau vắt sữa và giao sữa trong vòng 20 phút.

Bà Ingrid Mol - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Tập đoàn FrieslandCampina (đơn vị sở hữu thương hiệu Cô Gái Hà Lan) từng khẳng định: “Chúng tôi dùng công nghệ để kiểm soát toàn bộ quy trình. Nếu bạn bắt đầu bằng những nguyên liệu tốt, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm khi đến tay người dùng”. Điều này đã được minh chứng bằng hàng triệu hộp sữa đạt chuẩn “4 không”: Không dư lượng thuốc trừ sâu, không dư lượng kháng sinh, không màu hóa học và không chất bảo quản.