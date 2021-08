Sữa khoai tây giúp ngừa ung thư

Bên cạnh các loại sữa đã quá quen thuộc như sữa đậu nành, sữa hạt điều, sữa đậu phộng, sữa yến mạch… thì sữa khoai tây đang dần trở thành xu hướng mới nhờ hương vị dịu nhẹ, tự nhiên, quá trình sản xuất thân thiện với môi trường hơn, theo trang Eat This, Not That.

Lý giải cho việc thân thiện với môi trường thì trồng khoai tây tốn ít diện tích đất hơn trồng yến mạch. Để sản xuất ra 1 thể tích sữa thì cần lượng yến mạch được trồng trên diện tích đất lớn gấp đôi khoai tây. Không chỉ vậy, lượng nước dùng trong sản xuất sữa khoai tây cũng chỉ bằng 2% lượng nước cần thiết để tạo ra sữa hạnh nhân (khoảng 7 lít sản xuất sữa khoai tây so với 371 lít của sữa hạnh nhân). Quy trình sản xuất sữa khoai tây thải ra ít carbon dioxide (CO2) hơn so với sữa động vật.

Sữa khoai tây còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe , điển hình như chất chống ô xy hóa. Theo nghiên cứu từ Đại học Maine (Mỹ), khoai tây có màu, ví dụ như khoai tây tím, chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa cao nhất, có thể trung hòa các gốc tự do gây ung thư . Khoai tây nói chung còn cung cấp magiê, kali, chất xơ và thậm chí cả vitamin C cho cơ thể.

Theo trang Eat This, Not That, trong 100 ml sữa khoai tây có chứa 1,5 gram chất béo, 4,4 gram carbohydrate (trong đó 2 gram là đường) và 15% lượng canxi được khuyến nghị bổ sung hàng ngày của châu Âu. Với vị dịu nhẹ, sữa khoai tây hứa hẹn sẽ là thức uống thay thế tuyệt vời nếu một ngày nào đó bạn thấy ngán các loại sữa hạt khác.