Sữa mẹ ngừa bệnh tim ở trẻ sinh non

Các nhà khoa học thuộc Trường Y Harvard (Mỹ), Đại học Oxford (Anh) và Đại học Toronto (Canada) cho biết một trong những biến chứng sức khỏe lâu dài ở người sinh non có thể gặp phải là vấn đề về tim mạch. Đó là các buồng tim nhỏ hơn, huyết áp tương đối cao hơn và sự gia tăng không cân xứng về khối lượng cơ trong tim.

Các chuyên gia khảo sát ở một nhóm tình nguyện viên trưởng thành từng chào đời thiếu tháng, được chia thành nhóm uống sữa mẹ và nhóm dùng sữa bột công thức. Các tình nguyện viên này được kiểm tra sức khỏe tim mạch khi ở độ tuổi 23 - 28. Đúng như dự đoán, tim của những người sinh non đều có buồng nhỏ hơn so với những người không sinh non.