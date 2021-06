Synbiotic - Giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho trẻ sinh mổ

Aptakid 3 Growing Up Milk Formula là dòng thực phẩm bổ sung dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi của Tập đoàn Danone - Tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Châu Âu. Sản phẩm này được bổ sung Synbiotic, là sự kết hợp Prebiotic (hệ chất xơ scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1) và Probiotic (Bifidobacterium breve M-16V) giúp trẻ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ hình thành hệ miễn dịch từ sớm. Mẹ có thể tìm mua tại các cửa hàng mẹ và bé, hoặc tìm hiểu thêm tại là dòng thực phẩm bổ sung dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi của Tập đoàn Danone - Tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Châu Âu. Sản phẩm này được bổ sung Synbiotic, là sự kết hợp Prebiotic (hệ chất xơ scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1) và Probiotic (Bifidobacterium breve M-16V) giúp trẻ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ hình thành hệ miễn dịch từ sớm. Mẹ có thể tìm mua tại các cửa hàng mẹ và bé, hoặc tìm hiểu thêm tại www.Aptaclub.com.vn Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thực phẩm bổ sung Aptakid 3 Growing Up Milk Formula - Dành cho trẻ 24 tháng tuổi trở lên. Chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Đất Mới Địa chỉ: Lô 133 - 1C, Đại lộ độc lập, KCN SóngThần, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương