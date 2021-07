Tác hại khôn lường khi người thừa cân, béo phì uống rượu bia

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện uống rượu bia sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm, từ ung thư đến xơ gan . Với người thừa cân và béo phì, rượu bia có thể gây hại cho cơ thể nghiêm trọng hơn người bình thường, theo Eat This, Not That!

Trong nghiên cứu vừa công bố trên chuyên san European Journal of Clinical Nutrition, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu được thu thập của hơn 465.000 người trưởng thành. Những người này có độ tuổi từ 40 đến 69.

Theo đó, những người thừa cân, béo phì khi uống rượu bia sẽ có nguy cơ bị bệnh gan cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Cụ thể, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo một người trưởng thành uống không quá 14 đơn vị rượu bia mỗi tuần, tương đương 140 ml rượu hoặc 2,7 lít bia.

Nghiên cứu cho thấy những người thừa cân, béo phì uống trên mức này thì nguy cơ bị bệnh gan nhiễm mỡ sẽ cao hơn gần 600% so với người bình thường. Tỷ lệ tử vong của họ cũng cao hơn gần 700%.

“Cùng một lượng rượu bia, những người có cân nặng từ mức thừa cân đến béo phì sẽ có nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn so với người có cân nặng khỏe mạnh”, tiến sĩ Emmanuel Stamatakis, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Sydney (Úc), giải thích.

Ngay cả khi uống một lượng rượu bia dưới mức khuyến cáo thì người thừa cân, béo phì cũng có nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn người cân nặng khỏe mạnh. Trước đó, các bằng chứng khoa học cho thấy uống nhiều rượu bia sẽ làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Vị vậy, bỏ được rượu bia không những có thể giúp người thừa cân, béo phì giảm được nguy cơ mắc bệnh gan mà còn giảm cân nữa, theo Eat This, Not That!