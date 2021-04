Tại sao bạn nên ăn nghệ ngay bây giờ?

Dưới đây là những lợi ích của nghệ và lý do bạn nên ăn nó ngay bây giờ, theo Eat This, Not That!

1. Có thể làm tăng đặc tính dinh dưỡng của các loại thực phẩm khác

Nếu bạn muốn thu được nhiều lợi ích nhất từ các loại rau củ màu cam, như bí đỏ, bí và cà rốt, hãy thử thêm một ít nghệ vào công thức nấu ăn của bạn.

Alicia Galvin, chuyên gia dinh dưỡng của Phòng thí nghiệm Sovereign (Mỹ), cho biết: “Sử dụng nghệ trong các công thức nấu ăn có thể giúp giữ lại beta-carotene trong một số loại thực phẩm nhất định. Ví dụ, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng beta-carotene trong cà rốt và bí ngô được giữ lại tốt hơn khi những loại rau đó được nấu chín bằng công thức có nghệ", theo Eat This, Not That!

2. Có thể làm giảm các hóa chất độc hại trong thực phẩm khác

Nếu bạn muốn làm cho các loại thịt nướng yêu thích của mình tốt cho sức khỏe hơn, hãy thử thêm một chút nghệ vào nước sốt trước khi nướng.

Chuyên gia dinh dưỡng Gavin cho biết: “Thịt nướng có thể tạo ra các amin dị vòng (HCAs) từ các chất protein trong thịt. Những HCA này cũng nổi tiếng là gây ra những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe".

Bà Gavin giải thích thêm: “Nghệ giúp ngăn ngừa sự hình thành HCAs trong thịt nướng, đồng thời lưu ý rằng điều này đạt được tốt nhất bằng cách sử dụng một đến hai thìa cà phê nghệ cho mỗi 3,5 ounce (khoảng 100 gram) phần thịt.

3. Có thể giúp giảm viêm

Một trong những lợi ích lớn nhất của nghệ là đặc tính chống viêm mạnh mẽ của loại gia vị này.

Chuyên gia dinh dưỡng Jillian Smith (Mỹ) cho biết: “Củ nghệ được biết đến nhiều nhất với lợi ích giảm viêm trong cơ thể. Nghệ nên được kết hợp với hạt tiêu đen để kích hoạt cơ chế chống viêm này".

Trên thực tế, một phân tích tổng hợp năm 2003 được công bố trên Tạp chí Y học Thay thế và Bổ sung cho thấy rằng chất curcumin có trong nghệ là một phương tiện an toàn và hiệu quả để chống lại chứng viêm ở người, theo Eat This, Not That!

4. Có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Chuyên gia dinh dưỡng Lacy Ngo, chủ sở hữu của Mind Mind in Faith and Food (Mỹ), cho biết: Theo một số nghiên cứu, chất curcumin được tìm thấy trong nghệ có thể có tác dụng kháng virus.

Theo một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên tạp chí Food Chemistry, việc bổ sung curcumin thậm chí còn cho thấy hiệu quả đáng kể khi chống lại virus cúm.

5. Có thể giúp giảm các triệu chứng dị ứng theo mùa

Thấy mình sụt sịt và hắt hơi khi chuyển mùa? Một trong những lợi ích chính của nghệ là khả năng giúp những người bị dị ứng thở dễ dàng hơn một chút.

Ông Ngo cho biết: “Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy việc sử dụng chất curcumin có trong nghệ có thể làm giảm các triệu chứng dị ứng theo mùa như hắt hơi, ngứa, sổ mũi và nghẹt mũi”.

Theo một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Annals of Allergy, Asthma & Immunology, những người bị viêm mũi dị ứng được bổ sung curcumin đã cải thiện luồng khí mũi của họ, theo Eat This, Not That!