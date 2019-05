Tại sao chưa già mà tóc đã bạc?

Tại sao lại như vậy? Điều này có thể do nhiều lý do. Nếu cha hoặc mẹ bạn bị tóc bạc sớm thì nhiều khả năng bạn sẽ cũng giống như vậy.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, tóc bạc có thể được thừa hưởng từ cha mẹ. Ngoài gien di truyền, thì bệnh tự miễn, ô nhiễm không khí và căng thẳng có thể là những yếu tố nguy cơ hàng đầu khác gây bạc tóc.

Sau đây là một số lý do khiến bạn phải ôm nỗi sầu chưa già mà tóc đã bạc, theo The Health Site.

Hút thuốc

Hoặc bạn là người nghiện thuốc lá nặng, hoặc bạn là người hút thuốc thụ động, cả hai trường hợp đều khiến sức khỏe tóc của bạn gặp nguy hiểm. Tóc có thể bị bạc rất sớm, nếu tiếp xúc với khói thuốc lá.

Nguyên nhân là do mức độ cao của các gốc tự do có trong thuốc lá, theo The Health Site.

Ô nhiễm không khí

Các độc tố và chất ô nhiễm có trong không khí bị ô nhiễm có thể dẫn đến tóc bạc rất sớm. Giống như thuốc lá, các gốc tự do có trong các hóa chất trộn lẫn trong bầu khí quyển, mà những người sống trong môi trường ô nhiễm, có nhiều nguy cơ gây ra bạc tóc.

Mắc bệnh tự miễn

Nếu bạn đang mắc một bệnh tự miễn, bạn có thể bị rụng tóc hoặc chúng có thể chuyển sang bạc trắng với tốc độ rất nhanh.

Hệ thống miễn dịch thường bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn và vi rút. Khi phát hiện ra những kẻ xâm lược từ bên ngoài, hệ thống miễn dịch sẽ tự động tấn công. Bệnh tự miễn xảy ra khi hệ thống miễn dịch hiểu nhầm một phần cơ thể như khớp hoặc da là kẻ xâm lược từ bên ngoài và tấn công các tế bào khỏe mạnh của cơ thể.

Bệnh tự miễn bao gồm bệnh viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh viêm ruột (gồm viêm loét đại tràng và bệnh Crohn), bệnh đa xơ cứng, tiểu đường loại 1 (hệ thống miễn dịch tấn công và tiêu diệt các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy), theo The Health Site.

Căng thẳng

Căng thẳng đi kèm với một số biến chứng về sức khỏe và đó là một trong những lý do chính đằng sau việc rụng tóc.

Ngoài ra, mức độ căng thẳng quá mức có thể gây bạc tóc một cách nhanh chóng, thậm chí có những người khi bị căng thẳng tột độ, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, theo The Health Site.

Mất cân bằng hoóc môn

Khi có sự thay đổi nội tiết tố diễn ra trong cơ thể, tóc có thể thay đổi về kết cấu, mật độ và thậm chí là màu sắc.