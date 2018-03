Thay đổi bất thường ở mắt, tóc 'tố cáo' điều gì về sức khỏe?

Mắt

Có đến hơn 30 loại bệnh có thể nhận biết được triệu chứng bằng cách quan sát mắt, theo Business Insider. Mọi người nên đi khám bác sĩ nếu mắt xuất hiện các triệu chứng sau:

Mắt đỏ

Mắt bị đỏ thường là do mỏi mắt hoặc kích ứng do đeo kính áp tròng . Thế nhưng, nếu xuất hiện các đốm đỏ đậm trên tròng trắng thì đáng lo ngại hơn nhiều.

Đó là do các mạch máu bị vỡ. Triệu chứng có thể là do tiểu đường gây ra. Bệnh tiểu đường làm lượng đường trong máu tăng, gây tắc nghẽn một số mạch máu nhỏ ở mắt, khiến chúng phình to hoặc bị vỡ, làm rò rỉ máu ra ngoài. Nó còn được biết là bệnh võng mạc đái tháo đường.