Thấy những dấu hiệu đầy hơi này, bạn cần đi gặp bác sĩ ngay!

Cần đi gặp bác sĩ ngay, nếu có thêm các triệu chứng sau, theo NHS inform.

• Đầy hơi và đau bụng dai dẳng

• Tiêu chảy hoặc táo bón thường xuyên

• Giảm cân không giải thích được

• Đại tiện không tự chủ

• Có máu trong phân

• Có dấu hiệu nhiễm trùng, như sốt cao, nôn mửa, ớn lạnh, đau khớp và đau cơ

Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng sau.

1. Suy tim

Theo Viện Y tế Quốc gia Anh, đầy hơi là triệu chứng ít gặp của suy tim . Suy tim xung huyết có thể dẫn đến đầy hơi. Và đầy hơi thường là triệu chứng muộn của căn bệnh này. Bác sĩ Hewlett, phó giáo sư tại Trung tâm y tế Đại học Nebraska (Mỹ), cho biết. Khi đầy hơi và ứ nước có nghĩa là quá trình bệnh đã tiến triển làm ảnh hưởng đến gan hoặc tim, theo Express.

Sưng hoặc đau ở bụng trên - vùng dạ dày, có thể xảy ra do sự tích tụ chất lỏng (xung huyết) trong cơ thể, đó là dấu hiệu của suy tim đã nghiêm trọng. Sự khó chịu là do giữ nước và tắc nghẽn trong gan và ruột. Một số người bị sưng trướng ở bụng nhận thấy quần áo chật hơn quanh vùng bụng, theo Heartfailurematters.

Đầy hơi do suy tim thường kèm theo các triệu chứng:

• Khó thở, đặc biệt là khi nằm

• Kiệt sức

• Sưng phù chân và mắc cá chân

• Ho dai dẳng, khò khè

• Chán ăn

• Tăng cân đột ngột hoặc giảm cân

• Chóng mặt, ngất xỉu

• Nhịp tim nhanh và không đều.

Suy tim thường xảy ra do bệnh tim mạch vành và huyết áp cao.

2. Ung thư buồng trứng

Đầy hơi và cảm giác no kéo dài thường là triệu chứng đầu tiên của ung thư buồng trứng

Nếu có thêm những triệu chứng sau đây thì nên đi gặp bác sĩ ngay, theo Health.

• Đau

Đầy hơi do ung thư buồng trứng là do sự tích tụ dịch trong bụng, gọi là cổ trướng, và cũng có thể kèm theo cảm giác rất đau. Hầu hết các chất dịch được hình thành từ các tế bào ung thư, nhưng nó cũng có thể do sự tắc nghẽn trong hệ thống thoát bạch huyết hoặc tắc nghẽn đường ruột do sự chèn ép của khối u ung thư, tiến sĩ Lauren Cobb, từ Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas (Mỹ).

Đầy hơi gây đau cũng có thể báo hiệu tắc ruột, tắc nghẽn trong ruột non ngăn chặn thức ăn đi qua.

• Đầy hơi không dứt

Tiến sĩ Monique Swain, từ hệ thống Y tế Henry Ford Health System ở Detroit (Mỹ), cho biết đầy hơi trở nên đáng lo ngại khi kéo dài hơn 2 tuần trong một tháng.

Nếu đầy hơi dai dẳng hông dứt, kèm theo thay đổi thói quen ăn uống hoặc đại tiện, nên đi khám ngay, bác sĩ Alex Hewlett khuyên.

Đầy hơi kèm theo thay đổi thói quen đại, tiểu tiện có thể là manh mối cho thấy có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Các vấn đề về đường ruột hoặc tiết niệu không bình thường có thể là một vấn đề gì đó không ổn.

Ví dụ, đột nhiên cần phải đi tiểu khẩn cấp hơn, có thể là dấu hiệu một khối đủ lớn và chèn ép vào bàng quang, tiến sĩ Swain nói.

3. Các loại ung thư khác

Đầy hơi kèm theo chán ăn cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh ung thư khác, như ung thư vú, tụy, ruột kết và ung thư dạ dày, nếu ung thư xuất hiện dọc theo niêm mạc khoang bụng, tiến sĩ Cobb khuyến cáo, theo Health.

Khối u lớn chèn ép vùng bụng có thể dẫn đến cảm giác no rất nhanh hoặc không muốn ăn. Một số người bị đầy hơi do ung thư cũng bị buồn nôn và nôn.

4. Bệnh gan

Khi đầy hơi kèm theo kiệt sức, có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Thông thường, quá trình này xảy ra chậm, thầm lặng, khi mới bắt đầu, chỉ thấy đau ở bụng dưới, tiến sĩ Hewlett nói. Bệnh càng tiến triển, bụng càng trở nên căng trướng vì đầy dịch.

Nếu đầy hơi là do bệnh gan cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, da dễ bị bầm tím hoặc vàng da, vàng mắt. Bác sĩ Hewlett khuyến cáo nên đi khám bệnh ngay nếu đầy hơi kèm theo các triệu chứng trên, theo NHS inform.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đầy hơi có thể báo hiệu bệnh nghiêm trọng.