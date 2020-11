Thấy những triệu chứng sau, hãy đi khám mắt ngay!

Vì vậy, nếu bạn gặp phải một trong những triệu chứng sau, hãy đi khám mắt ngay, theo Reader’s Digest.

1. Mắt đỏ

Tiến sĩ Michelle Andreoli, thành viên của Học viện Nhãn khoa Mỹ, cảnh báo: “Mắt đỏ có thể rất phức tạp và rất nguy hiểm. Có liên quan đến nhiều bệnh khác nhau, như viêm kết mạc , dị ứng hoặc thậm chí là bệnh tăng nhãn áp. Thường là bệnh tăng nhãn áp không có triệu chứng gì".

Nếu đỏ mắt kéo dài quá 24 - 48 giờ, nên đi khám mắt, theo Reader’s Digest.

Mắt đỏ có thể rất phức tạp và rất nguy hiểm Ảnh: Shutterstock

2. Nhạy cảm với ánh sáng

Theo tiến sĩ Andreoli, điều này thường đi kèm với viêm trong mắt. Có thể là viêm giác mạc hoặc sâu hơn bên trong mắt. Tuy nhiên, nhạy cảm với ánh sáng cũng có thể do dị ứng, bệnh do virus hoặc chứng đau nửa đầu gây ra.

3. Nhìn mờ

Có nhiều nguyên nhân gây ra những thay đổi thị lực đột ngột này, vì vậy, cần đi khám sớm để bác sĩ xác định vấn đề là gì.

4. Đau mắt

Nếu mắt bị đau, đừng chần chờ. Tiến sĩ Andreoli nói: “Đau mắt là hoàn toàn không bình thường. Ví dụ, bệnh tăng nhãn áp cấp tính gây ra cơn đau dữ dội - và tệ hơn, có thể gây mù trong vài ngày”, theo Reader’s Digest.

Bệnh này cần được cấp cứu và cũng có các triệu chứng như mờ mắt, đau đầu, buồn nôn và nôn.

Ngoài ra, đau mắt còn do nhiễm trùng, kích ứng do dị vật, giác mạc bị trầy xước, khô mắt, dị ứng, nhức đầu hoặc viêm vì nhiều lý do.

Vì vậy, ngay cả khi chỉ hơi đau, vẫn nên đi khám mắt ngay.

5. Thường xuyên bị đau đầu

Nhiều nguyên nhân gây đau đầu, nhưng vấn đề về mắt cũng gây đau đầu

Tiến sĩ Andreoli nói: “Nếu bị đau đầu, bước đầu tiên tuyệt vời để tìm ra nguyên nhân là đi khám mắt”.

6. Nhìn thấy đốm hoặc nhấp nháy

Những đốm này có thể là bình thường, nhưng đôi khi lại là vấn đề nghiêm trọng. Võng mạc bị rách, chảy máu hoặc bong ra có thể khiến nhìn thấy các đốm màu nhỏ hoặc đèn nhấp nháy lơ lửng. Nếu đúng như vậy, tiến sĩ Andreoli khuyên nên khám mắt ngay lập tức.

“Những tình trạng đó rất dễ khắc phục nếu chữa trị ngay lập tức, nhưng càng để lâu, việc điều trị càng trở nên phức tạp hơn nhiều”, tiến sĩ Andreoli nói.

Võng mạc bị bong ra cần phải được cấp cứu ngay vì có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Nếu xuất hiện đột ngột các tia sáng, nhiều điểm xám hoặc đen hoặc bóng đen trong tầm nhìn, cần đi khám mắt gấp hoặc cấp cứu ngay, theo Reader’s Digest.

7. Khô mắt hoặc chảy nước mắt

Mắt bị nhức hoặc cộm và cả khi chảy nước mắt không ngừng đều có thể là hội chứng khô mắt.

Tình trạng này thường gặp và có thể nhỏ nước mắt nhân tạo, chọn loại không có chất bảo quản có thể giảm nguy cơ kích ứng mắt. Nhưng nếu không đỡ trong vòng 24 - 48 giờ, hãy đi khám mắt.

8. Mắc những bệnh lý hoặc làm việc trong điều kiện ảnh hưởng đến mắt

Người mắc những bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, lupus, viêm khớp dạng thấp, bệnh đa xơ cứng và bệnh viêm ruột có thể ảnh hưởng đến mắt.

Tiền sử gia đình mắc bệnh tăng nhãn áp hoặc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Đã phẫu thuật mắt hoặc bị chấn thương mắt.

Có công việc đòi hỏi sử dụng thị lực cao hoặc điều kiện làm việc có thể khiến mắt có nguy cơ bị tổn thương như chói quá mức, đèn UV chói…

Để tránh bất kỳ vấn đề về thị lực nào, những người liên quan đến các điều kiện trên nên đi khám mắt thường xuyên.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị người khỏe mạnh nên khám mắt định kỳ 1 - 2 năm một lần, theo youreyesite.com.