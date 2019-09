Thế mạnh điều trị tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Columbia Asia

Đánh dấu 7 năm đi vào hoạt động dưới hình thức bệnh viện đa khoa quốc tế, Columbia Asia Bình Dương đã và đang hoàn thiện các dịch vụ theo từng giai đoạn như: chuyên khoa chạy thận nhân tạo (2017) và đơn vị tim mạch can thiệp (2019) nhằm giúp bệnh nhân đến khám được chẩn đoán và chữa bệnh tại cùng một điểm duy nhất.

Bác sĩ kinh nghiệm, thiết bị hiện đại

Qua quá trình hơn 2 năm chuẩn bị của lãnh đạo và đội ngũ bệnh viện và vượt qua kiểm định nghiêm ngặt của Bộ Y tế, được Bộ Y tế cấp phép hoạt động cho những trang thiết bị mới với mục tiêu đem đến hiệu quả điều trị tốt nhất các bệnh lý tim mạch cho người bệnh.

Hiện Đơn vị tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương hoàn toàn có khả năng đảm nhận những ca tim mạch can thiệp phức tạp nhờ vào những thế mạnh sau: đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm; trang thiết bị hiện đại...

Bác sĩ Thái Thượng Thương - Tổng giám đốc Columbia Asia Bình Dương cho biết: “Với ê kíp thực hiện tim mạch can thiệp bao gồm: tiến sĩ - bác sĩ Lê Thị Bích Vân - Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp và bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Thanh Phong với kinh nghiệm thực hiện thành công trên 1.000 ca tim mạch can thiệp cùng với sự hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chúng tôi tự tin sẽ mang đến kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân”.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Columbia Asia sở hữu thiết bị công nghệ hiện đại thuộc thế hệ mới nhất của Philips trên thế giới, khi vừa đầu tư đưa vào sử dụng dòng máy Philips Azurion 3 - dẫn đầu thị trường dòng máy can thiệp tim mạch và là hệ thống hiện đại nhất được lắp đặt lần đầu tiên tại khu vực miền Nam với các kỹ thuật như:

- Chụp mạch xóa nền DSA: kết hợp giữa việc chụp X-quang và xử lý số sử dụng thuật toán để xóa nền trên hai hình ảnh thu nhận được trước và sau khi tiêm chất cản quang vào cơ thể người bệnh, nhằm mục đích thấy rõ hơn các thương tổn, bệnh lý mạch máu trước khi chỉ định can thiệp mạch.

- Công nghệ DCR - Sơ đồ mạch vành động: phần mềm mới nhất trên thị trường, hiện chỉ có duy nhất ở Philips, cho phép các bác sĩ thấy được lộ trình chuyển động của động mạch vành hiển thị trên hình ảnh soi chiếu trực tiếp, từ đó giúp các bác sĩ định hướng và định vị thiết bị can thiệp.

- StentBoost Live: Giúp bác sĩ quan sát được stent hoặc bóng trực tiếp trong quá trình nong stent hoặc chồng stent chính xác đến từng milimet.

Nhờ vậy, bác sĩ có thể được hỗ trợ tối đa giúp giảm thời gian can thiệp, giảm lượng thuốc cản quang và tăng độ chính xác trong tim mạch can thiệp.

Mới đây, bệnh viện đã thực hiện thành công ca can thiệp tim mạch cho một bệnh nhân nam, 50 tuổi, bị nhồi máu cơ tim cấp và có tiền căn hút thuốc lá.

Một ca can thiệp tim mạch được thực hiện tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương

Bệnh viện có hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế

Hiện nay Columbia Asia Bình Dương đã tiếp nhận bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân ở Bình Dương và các vùng lân cận tiếp cận và thực hiện tim mạch can thiệp với chất lượng cao, thiết bị hiện đại giúp mang lại hiệu quả cao trong điều trị.

Với chuyên môn cao và kỹ thuật tiên tiến trong tim mạch can thiệp, bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục, rút ngắn thời gian nằm bệnh viện, sớm về với cuộc sống bình thường. Đặc biệt với sự hỗ trợ của Đơn vị Tim mạch can thiệp tại Columbia Asia Bình Dương, các ca tim mạch phức tạp như nhồi máu cơ tim cấp, bệnh mạch vành... đều được thực hiện ngay tại bệnh viện mà không phải chuyển sang các tuyến bệnh viện khác sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng về sau.

Bác sĩ Thái Thượng Thương nhận định: “Đây chính là bước tiến quan trọng của Columbia Asia Bình Dương trong việc hoàn thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân”.