Thêm lợi ích của việc ăn trứng luộc chín kỹ

Trứng chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào, nhất là ở lòng đỏ. Một trong những dưỡng chất quan trọng nhất của trứng chính là choline.

Theo trang Eat This, Not That, choline cũng hỗ trợ cơ thể loại bỏ cholesterol LDL xấu vì nó giúp tạo ra chất phân hủy cholesterol trong gan. Nếu chế độ ăn uống của bạn không đủ choline thì cholesterol LDL sẽ tích tụ trong gan.