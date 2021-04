Thêm những triệu chứng rất bình thường nhưng cần khám khẩn cấp

Đầy hơi dai dẳng

Nếu đầy hơi kéo dài hơn 1 tuần, nên đi khám sớm. Đó có thể là ung thư, nhiễm trùng vùng chậu, u xơ tử cung, theo The Healthy.

Cảm giác ngứa ran trên cánh tay

Cảm giác tê, lạ bắt đầu ở ngực và di chuyển xuống cánh tay là một triệu chứng phổ biến khác của cơn đau tim . Nếu cảm giác này kéo dài hơn 30 phút và bắt đầu bị chóng mặt hoặc buồn nôn, cần gọi cấp cứu ngay.

Ợ chua dai dẳng

Đó có thể là dấu hiệu ung thư dạ dày hoặc ung thư vòm họng. Hoặc tình trạng axit dạ dày làm hỏng lớp niêm mạc thực quản - có thể dẫn đến ung thư thực quản.

Kỳ kinh kéo dài hoặc nhiều

Nếu kỳ kinh kéo dài hơn 7 ngày hoặc có đến 2 kỳ kinh trong một tháng, theo Mayo Clinic, đó có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Nếu điều này xảy ra hơn 2 tháng liên tiếp, nên đi khám ngay, theo The Healthy.

Móng tay có màu sắc bất thường

Móng tay nhợt nhạt có thể chỉ ra thiếu máu, suy tim sung huyết, bệnh gan hoặc suy dinh dưỡng.

Còn móng tay hơi xanh có thể là không nhận đủ ô xy và có thể có vấn đề về phổi hoặc tim.

Một đường sẫm màu dưới móng tay có thể là u ác tính.

Ho thường xuyên về đêm

Ho hằng đêm có thể là dấu hiệu sớm của suy tim sung huyết.

Phân có màu bất thường

Phân đen có thể là dấu hiệu của xuất huyết trong đường tiêu hóa.

Và phân rất nhạt có thể là gan không hoạt động bình thường.

Đau buốt dữ dội ở lưng trên

Đau lưng kèm theo sốt và buồn nôn, rất có thể nhiễm trùng đường tiết niệu đã chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng toàn bộ ở thận Ảnh minh họa: Shutterstock

Nếu cơn đau dữ dội này xuất hiện đột ngột, rất có thể đã bị bóc tách động mạch chủ. Thường gặp ở người cao tuổi bị huyết áp không kiểm soát được. Có tới 20% những người bị bóc tách động mạch chủ sẽ bị vỡ động mạch cấp tính và có thể gây tử vong trong vòng vài giây.

Đôi khi cơn đau cũng bắt đầu ở ngực và có biểu hiện giống như cơn đau tim, theo The Healthy.

Chóng mặt

Chóng mặt đôi khi là dấu hiệu của đột quỵ, khối u não và chứng đau nửa đầu.

Ngứa môi hoặc cổ họng

Đó có thể là sốc phản vệ, nên phản ứng thật nhanh.

Nếu liên quan đến môi hoặc lưỡi, có thể khiến khó thở hoặc không thể thở được. Nên gọi cấp cứu ngay lập tức.

Đổ mồ hôi đêm

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, đổ mồ hôi đêm có thể là dấu hiệu của ung thư, như ung thư hạch, bệnh bạch cầu hoặc ung thư đại tràng.

Cảm thấy rất mau no dù ăn rất ít

Cảm giác no sau khi ăn ít hoặc chán ăn có thể là những dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư buồng trứng, kèm theo bụng to ra, đầy hơi, đau tức vùng chậu và các vấn đề về tiết niệu, theo The Healthy.

Bầm tím nhiều

Sự gia tăng vết bầm tím cũng có thể là dấu hiệu của thiếu vitamin K hoặc vitamin C, bệnh bạch cầu hoặc bệnh gan.

Đi khám sớm nếu vết bầm không cải thiện trong 2 tuần hoặc bị sốt hoặc sụt cân.

Khàn giọng không khỏi

Khàn giọng có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư đầu và cổ, do các khối u ác tính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thanh quản hoặc làm hỏng các dây thần kinh điều khiển nó, làm tê liệt dây thanh âm.

Khó nuốt

Nếu cảm thấy như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng và khó nuốt, hãy đi khám ngay.

Khó nuốt còn có thể là dấu hiệu của khối u ở đầu, cổ hoặc thực quản.

Đau lưng kèm theo sốt và buồn nôn

Nếu gặp phải tình trạng này, rất có thể nhiễm trùng đường tiết niệu đã chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng toàn bộ ở thận. Không chỉ gây đau đớn mà nếu không điều trị, nó có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy hết nội tạng. Nên đi khám sớm.

Chuột rút âm ỉ ở chân

Đây là dấu hiệu của bệnh mạch máu ngoại vi. Theo Johns Hopkins Medicine, các yếu tố nguy cơ của bệnh này gồm xơ vữa động mạch, cục máu đông hoặc tiểu đường, trên 50 tuổi và béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình bị đau tim sớm hoặc đột quỵ, theo The Healthy.

Nói cà lăm

Đột ngột nói chuyện không thể hiểu được có thể là dấu hiệu của một cơn đột quỵ ở trung tâm ngôn ngữ của não.

Đồng thời cũng có thể không hiểu những gì người khác nói. Một triệu chứng khác có thể là sụp mí ở một bên mặt. Hãy hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.

Tức ngực

Đây vẫn là triệu chứng phổ biến nhất của đau tim, nhưng mọi người thường bỏ qua.

Nên đi khám ngày, vì nếu đó là cơn đau tim đe dọa, có thể cứu mạng

Nổi hạch

Nổi hạch ở bất kỳ vị trí nào, thường là hai bên cổ, sau tai, nách và bẹn - nếu không khỏi sau 3 - 4 tuần, nên đi khám sớm. Vì cả HIV và các bệnh ung thư như bệnh bạch cầu cũng có thể là nguyên nhân.

Yếu, tê hoặc ngứa ran ở cánh tay và chân

Gọi cấp cứu nếu triệu chứng này xảy ra đột ngột và chỉ xảy ra ở bên phải hoặc bên trái, vì đó có thể là đột quỵ. Nếu giơ 2 tay lên, mà 1 tay rơi xuống, thì mau gọi cấp cứu ngay, theo The Healthy.

Cảm thấy khát khô cổ

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Khi nước tiểu có nồng độ đường cao do cơ thể không thể xử lý đúng cách, có thể bị mất nước.

Nếu uống nước cũng không đã khát, thì cần đi khám sớm.

Bà bầu bị phù nặng bất thường

Nếu bà bầu bị phù nặng ở mặt, bàn tay và bàn chân, đó có thể là dấu hiệu của chứng tiền sản giật, xảy ra khi huyết áp tăng vọt và chức năng thận bị tổn hại. Tiền sản giật rất nguy hiểm và có khả năng gây tử vong khi không được điều trị.

Cực kỳ ngứa khi mang thai

Ngứa dữ dội và liên tục có thể là triệu chứng của ứ mật trong gan của thai kỳ, có thể gây hại cho gan và tăng gấp 3 lần nguy cơ thai chết lưu.

Ngoài ra, còn có thể có nước tiểu sẫm màu, đi tiêu sáng màu và vàng mắt vàng da. Hãy đi khám ngay để được kiểm tra chức năng gan, theo The Healthy.