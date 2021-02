Thêm tin vui cho những người thích uống cà phê mỗi ngày

Một tách cà phê có chứa caffein mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ suy tim

Một phân tích của 3 nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Circulation: Heart Failure, cho thấy nhấm nháp ít nhất một tách cà phê có chứa caffein mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy tim, theo Eat This, Not That!

Suy tim, đột quỵ và bệnh mạch vành đều nằm trong số những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh tim ở Mỹ. Trong khi có một số yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh tim - chẳng hạn như tuổi tác, huyết áp cao và hút thuốc - nhiều yếu tố khác vẫn chưa được biết đến, theo bác sĩ David P. Kao, tác giả cao cấp của nghiên cứu.

Cà phê thường xuyên được kiểm tra trong các nghiên cứu khoa học, với nhiều nghiên cứu về cả lợi ích sức khỏe và tác dụng phụ của loại đồ uống được tiêu thụ khắp nơi trên thế giới . Đối với phân tích này, bác sĩ Kao và nhóm của ông đã sử dụng máy móc để kiểm tra dữ liệu từ 3 nghiên cứu nổi tiếng. Nói chung, các nghiên cứu đã cung cấp thông tin về hơn 21.000 người trưởng thành ở Mỹ, với mỗi người bao gồm ít nhất 10 năm theo dõi.

Pha cà phê Shutterstock

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích kết quả của việc uống cà phê có chứa caffein theo 4 loại: 0 tách mỗi ngày, 1 tách mỗi ngày, 2 tách mỗi ngày và lớn hơn hoặc bằng 3 tách mỗi ngày. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả dữ liệu tiêu thụ cà phê đều do những người tham gia tự báo cáo.

Bài học chính? Những người cho biết uống ít nhất 1 tách cà phê có chứa caffein mỗi ngày đã giảm được chứng suy tim dài hạn liên quan trong cả 3 nghiên cứu chính. Cụ thể hơn, trong hai trong số các nghiên cứu (Nghiên cứu về tim Framingham và Nghiên cứu về sức khỏe tim mạch), trong suốt nhiều thập kỷ, cho thấy nguy cơ suy tim giảm 5-12% ở những người uống 1 tách cà phê mỗi ngày so với những người không uống cà phê.

Trong nghiên cứu thứ 3, nghiên cứu Nguy cơ xơ vữa động mạch trong cộng đồng, cho thấy nguy cơ suy tim thấp hơn 30% ở những người uống ít nhất 2 tách cà phê mỗi ngày. Điều thú vị là cà phê đã khử caffein dường như có tác dụng ngược lại đối với nguy cơ suy tim: những người tham gia báo cáo uống cà phê đã khử caffein tăng nguy cơ suy tim.

"Mối liên hệ giữa caffeine và việc giảm nguy cơ suy tim là rất đáng ngạc nhiên. Cà phê và caffeine thường được dân chúng coi là 'có hại' cho tim mạch, vì mọi người liên kết chúng với đánh trống ngực, huyết áp cao… Mối quan hệ nhất quán giữa việc tăng tiêu thụ caffeine và giảm nguy cơ suy tim khiến giả định đó trở nên phổ biến”, bác sĩ Kao cho biết trong một tuyên bố.

Vẫn chưa đủ bằng chứng rõ ràng

"Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ bằng chứng rõ ràng nhằm khuyến nghị việc tăng tiêu thụ cà phê để giảm nguy cơ bệnh tim một cách chắc chắn tương tự như việc ngừng hút thuốc, giảm cân hoặc tập thể dục", bác sĩ Kao cho biết thêm.

Các hạn chế của nghiên cứu, chẳng hạn như cách đo tách cà phê (tức là bao nhiêu ounce mỗi tách) và cách pha chế tách cà phê không được ghi lại, điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Nói tóm lại, uống một tách cà phê khoảng 230 ml có chứa caffein mỗi ngày không có hại gì, trừ phi được bác sĩ chỉ định khác, theo Eat This, Not That!