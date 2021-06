Thỉnh thoảng xuất hiện vết bầm tím: Khi nào cần đi khám ngay?

Tiến sĩ Monique Tello, bác sĩ chăm sóc chính tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), gặp rất nhiều bệnh nhân “lo lắng tại sao mình dễ bị bầm tím”. Và đây là những lý do hiếm gặp, nhưng cần được chú ý trước tiên:

Trong một số trường hợp hiếm hoi, dễ bị bầm tím có thể là dấu hiệu của ung thư máu, tủy xương hoặc ung thư hạch bạch huyết, tiến sĩ Abigail Waldman, bác sĩ tại Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital (Mỹ), cho biết.

Những vết này thường xuất hiện dưới dạng chấm xuất huyết - những chấm đỏ rất nhỏ do xuất huyết dưới da - nhưng cũng có thể trông giống như những vết bầm tím lớn.

Các vết bầm tím có thể là một trong những đầu mối, vì vậy cần lưu ý bất kỳ trường hợp chảy máu nướu răng kèm theo, sốt, ớn lạnh, đổ mồ hôi ban đêm, đau xương, để báo cho bác sĩ biết khi đi khám bệnh, bác sĩ Tello lưu ý, theo Today.

Bệnh nhân dễ bị bầm tím có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh bạch cầu tiềm ẩn hoặc rối loạn chảy máu.

Nhiều chức năng của gan bao gồm sản xuất các yếu tố đông máu. Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, tiêu hóa và bệnh thận của Mỹ - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - khi gan bị tổn thương và làm chậm hoặc ngừng sản xuất các protein cần thiết cho quá trình đông máu, người bệnh sẽ dễ bị bầm tím hoặc chảy máu.