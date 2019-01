Thu phí vượt quy định tại Trung tâm y tế Q.12, TP.HCM

Theo quy định, việc thẩm định và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho đội ngũ giáo viên trường mầm non, căn tin trường học, người kinh doanh thực phẩm chỉ được thu 30.000 đồng/người, nhưng Khoa An toàn thực phẩm Trung tâm y tế Q.12 thu đến 100.000 đồng/người.

Theo phản ánh, trong báo cáo năm 2018, Trung tâm y tế (TTYT) Q.12 cấp giấy nói trên cho hơn 27.000 người, như vậy số tiền thu ngoài quy định là rất nhiều…

Sẽ làm rõ Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), cho biết doanh nghiệp, người kinh doanh thực phẩm có quyền mời cán bộ đến giảng kiến thức ATTP cho mình và chi phí tập huấn là tự thỏa thuận chứ không phải theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, doanh nghiệp, người kinh doanh có quyền tự tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức cho công nhân của mình dựa trên tài liệu của 3 bộ ban hành (y tế, công thương và NN-PTNT). "Việc TTYT Q.12 thu phí xác nhận kiến thức ATTP đến tháng 11.2018 và áp dụng theo Nghị định 115 mới dừng thu là không ổn. Cục sẽ trao đổi với Sở Y tế TP để làm rõ", ông Phong nói. PV Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo Q.12 để xác minh, làm rõ nội dung mà bạn đọc phản ánh. Lãnh đạo Q.12 đã chỉ đạo bác sĩ (BS) Nguyễn Đăng Tuyến, Giám đốc TTYT Q.12, giải trình về việc này.

Làm việc với PV Thanh Niên, BS Tuyến khẳng định, có việc thu 100.000 đồng trong khi quy định chỉ cho phép thu 30.000 đồng (Thông tư 279/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm). BS Tuyến cũng thừa nhận việc thu này là do Khoa An toàn thực phẩm (ATTP) của trung tâm đề xuất và ông căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của trung tâm nên ông ký ban hành từ năm 2017. Nhưng ông Tuyến cũng cho rằng việc thu 100.000 đồng/người đã diễn ra từ thời giám đốc cũ của trung tâm đã 5 - 6 năm qua (ông Tuyến làm giám đốc từ tháng 4.2017).

Theo ông Tuyến, việc thu thêm 70.000 đồng là do yêu cầu của những người dân có nhu cầu tập huấn kiến thức ATTP (hoặc những người phải thi lại có yêu cầu tập huấn) để cấp giấy xác nhận. Chi phí 70.000 đồng thu thêm gồm: hội trường, tài liệu, báo cáo viên, giấy viết, nước uống, giữ xe. Việc thu 70.000 đồng là do trung tâm tự đặt ra và không có xin phép chủ trương từ lãnh đạo UBND Q.12. Đến tháng 11.2018, TTYT Q.12 đã ngưng thu tất cả phí tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP khi Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký cơ sở ATTP không yêu cầu giấy xác nhận kiến thức ATTP.

Ông Tuyến không thừa nhận việc thu phí vượt quy định cho phép đối với 27.000 người. Theo ông Tuyến, trong hai năm 2017 - 2018, tại TTYT Q.12 có hơn 4.000 người được cấp giấy nói trên. Nhưng ông Tuyến không cung cấp được con số chính xác đối tượng phải tập huấn kiến thức ATTP (phải đóng thêm 70.000 đồng) là bao nhiêu.

Trong ngày 25.1, PV Thanh Niên liên hệ với Phó chủ tịch UBND Q.12 phụ trách lĩnh vực ATTP để làm rõ thêm vấn đề trên. Tuy nhiên, cả điện thoại và tin nhắn của PV đều không nhận được hồi âm của vị này.