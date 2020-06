Thực phẩm ăn sáng nào tốt nhất để kéo dài tuổi xuân?

Nhưng, bạn cũng có thể tăng thêm tuổi thọ của mình bằng cách thường xuyên ăn trứng, điều đó đã được chứng minh, theo Express.

Một trong những cách dễ nhất để giảm nguy cơ tử vong sớm là thêm trứng vào bữa ăn hằng ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng tuyên bố: Trứng là một "món ăn thần kỳ" thân thiện với tim, ít calo.

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng khối lượng cơ bắp, và giúp cảm thấy no lâu hơn.

Trứng cũng tuyệt vời cho thị lực và tinh thần, vì giàu vitamin B12 và vitamin A

Nên đặt mục tiêu ăn khoảng 6 quả trứng mỗi tuần, theo chuyên gia dinh dưỡng Juliette Kellow và chuyên gia dinh dưỡng - bác sĩ Sarah Brewer.

Trứng có thể có hàm lượng cholesterol cao, nhưng nghiên cứu hiện tại cho thấy cholesterol trong thực phẩm thường ít ảnh hưởng đến mức cholesterol trong máu và không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Nghiên cứu trên 308.000 người, cũng đã phát hiện ra rằng ăn 1 quả trứng mỗi ngày, làm giảm 12% nguy cơ đột quỵ, gồm giảm cả nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết, đồng thời cũng giảm tỷ lệ tử vong do đột quỵ, theo Express.

Tại sao nên ăn sáng với món trứng?

1. Trứng là món ăn bổ dưỡng

Trứng chứa đầy chất dinh dưỡng đảm bảo cho người ăn trứng không bị thiếu chất.

Một quả trứng luộc lớn có khoảng 77 calo và chứa folate, phốt pho, selen, canxi, kẽm, 6 gram protein và 5 gram chất béo lành mạnh.

Trứng là nguồn đạm tốt, cả lòng trắng và lòng đỏ. Trứng cũng chứa chất béo không bão hòa tốt cho tim và là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin B6, B12 và vitamin D, tiến sĩ Kurt Hong, giáo sư tại Trường Y khoa Keck USC (Mỹ), cho biết.

2. Trứng cung cấp nguồn cholesterol tốt

Ăn trứng làm tăng mức cholesterol tốt. Những người có mức cholesterol tốt cao hơn, có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe khác thấp hơn, theo Express.

3. Trứng cung cấp choline cần cho não

Choline được sử dụng để xây dựng màng tế bào và giúp tạo ra các phân tử tín hiệu trong não, kích thích sự phát triển và chức năng của não.

Chất này cũng giúp tăng khả năng duy trì và khôi phục bộ nhớ cũng như cải thiện sự tỉnh táo, theo Life Hack.

Một quả trứng luộc có khoảng 147 mg choline, chiếm 27% nhu cầu hằng ngày.

4. Tăng cường thị lực

Khi già đi, mắt cần được chăm sóc tốt hơn. Lòng đỏ trứng chứa lượng lớn lutein và zeaxanthin, chất chống ô xy hóa hữu ích giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng có nhiều vitamin A, tốt cho mắt.

5. Nguồn đạm và a xít amin tốt

Hấp thu đủ đạm là cách quan trọng để cơ thể khỏe mạnh. Mỗi quả trứng chứa khoảng 6 gram đạm và các a xít amin có ích. Cung cấp đủ đạm hằng ngày có thể giúp kiểm soát cân nặng, tăng khối lượng cơ bắp, tăng cường xương chắc khỏe, theo Express.

6. Giúp no lâu

Ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp cảm thấy no lâu hơn, do hàm lượng đạm cao trong trứng.

7. Những lý do thực tế khác

Trứng rất dễ tìm, ở đâu cũng có, lại rẻ tiền.

Chế biến rất nhanh, chỉ mất vài phút, nên rất phù hợp cho bữa ăn sáng vội vàng bận rộn.

Cách chế biến món trứng tốt nhất?

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng cần chú ý đến cách chế biến trứng.

Nên ăn trứng tươi, vỏ còn nguyên.

Trứng luộc tốt hơn nhiều so với trứng chiên truyền thống hấp dẫn.

Mẹo luộc trứng ngon nhất: Thời gian từ lúc nước luộc trứng sôi đến lúc vớt trứng ra là 6 - 7 phút. Sau đó, thả vào nước lạnh. Bạn hãy thử xem!